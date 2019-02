Podbořany - Předvolební boj v Podbořanech se pořádně přiostřuje. Někteří tamní politikové se kromě slibů pustili i do obviňování protivníků z podvodů, lží nebo nekalých kšeftů.

Starosta a jeho kolegové jsou jako Timur a jeho parta. Zmanipulované jsou veřejné zakázky. Tajemník radnice kšeftuje s pozemky a vyhřívá se za velké peníze v dozorčích radách…

Myslíte si, že tu mluvíme o nějakém prohnilém městě kdesi v dáli? Omyl! Takové jsou Podbořany podle Josefa Archmana, lídra uskupení Za průhledné a vyrovnané hospodaření města.

Důkazy ale na svém internetovém blogu, kde obvinění přednesl, nedodal, neukázal je ani jinde. „Jsou to lži,“ brání se tajemník podbořanské radnice Martin Gutzer a starosta Radek Reindl.

Na ostrou předvolební kampaň už jsme zvyklí. Politici často sahají i k negativním kampaním, může se nám to líbit nebo to můžeme odsuzovat, mají na to samozřejmě právo. V pětitisícových Podbořanech ale v posledních dnech před volbami pořádně zhoustl vzduch. Podnikatel a kritik radnice Josef Archman, který o sobě na vlastní internetové stránce napsal, že je kandidátem na starostu, obvinil starostu Podbořan Radka Reindla a tajemníka radnice Martina Gutzera z nepravostí.

„Občane, zatímco jsi spal, tvůj tajemník pracoval, ze sametu se odkopal a pozemky sobě nakupoval. Ty jsi chodil do práce, zatímco on si budoval teplá místečka v dozorčích radách. Nezapomněl se ohlížet po pozemcích pro své kamarády,“ píše Archman a v závažných nařčeních pokračuje. „Náš tajemník kšeftuje s kýmkoliv a čímkoliv. Kšeftuje i se svojí kandidátkou, výměnou za udržení tajemnického postu. Kšeftuje s levně nakoupenými parcelami, ke kterým slibuje za město, že jim zařídí příjezdové asfaltové cesty,“ tvrdí a doplňuje, že Gutzer měl být členem dozorčí rady podbořanského Logitu (tato informace byla později ze stránek smazána s omluvou firmě, tajemníkovi omluva nedorazila) a „přilepšovat si“ má také jako člen dozorčí rady Skládky Vrbička.

Důkazy zřejmě neexistují

Josefa Archmana Deník prostřednictvím e–mailu na jeho stránkách požádal o dodání důkazů k tvrzením, zatím je ale neprezentoval. Nejsou k nalezení ani přímo na blogu či jeho internetových stránkách.

Oba jmenovaní, Martin Gutzer i starosta Radek Reindl, se proti tvrzením ostře ohradili. „Pan Archman prostě lže. Nikdy jsem členem dozorčí rady Logitu nebyl, lze to jednoduše ověřit výpisem z obchodního rejstříku. A moje teplé místečko ve Skládce Vrbička? Ze zákona již čtyři roky nikdo brát odměny nemůže, ale ani předtím nikdo z členů dozorčí rady žádné odměny od roku 1994 nebral,“ brání se rozčilený Gutzer.

A pozemky? „S žádnými pozemky neobchoduji. Pozemek jsem koupil v roce 1993 na stavbu vlastního domu, po vyhodnocení své finanční situace jsem ho po patnácti letech prodal. Všem zájemcům jsem říkal, že právě z titulu své funkce jim nijak nemohu pomoci, žádné výhody jim nesliboval a nic takového není ani ve smlouvě,“ tvrdí Gutzer a dodává.

„Myslím, že útoky pana Archmana jsou útoky jeho poradce pana Šopfa. V roce 1992 jsem byl radou jmenován tajemníkem, kandiduji proto, že jako každý druhý chci ovlivnit, co se ve městě, ve kterém žiji, bude dít. Asi jako každý jiný kandidát,“ dodal.

Lži a nesmysly, tvrdí starosta

Také starosta Podbořan Radek Reindl vystoupil ostře proti kritice Josefa Archmana. Starostu a kolegy podnikatel nazval Timurem a jeho partou, navíc v některých příspěvcích tvrdí, že veřejné zakázky jsou neprůhledné. „Vše jsou to lži a absolutní nesmysly. Informace k zakázkám jsou veřejné, každý si je může ověřit a všechny kontroly zatím proběhly bez závad. Takových obvinění bez důkazů už tu bylo vymyšleno hodně, žádné se nepotvrdilo,“ řekl Deníku.

„Premiér Nečas uvedl, že chce uzákonit jediné kriterium pro veřejné zakázky, a to cenu. Toto kriterium máme u nás v Podbořanech již od roku 1998, u nás vždy vyhrává jen ten nejlevnější,“ uvedl ke kritice zakázek Gutzer.

Označení starosty a jeho kolegů za Timura a jeho partu, která má dělat „špinavou“ práci, Radka Reindla při dotazu Deníku rozesmálo. „Je to jen špinavý předvolební boj. Nechutný. Kandidát na zastupitele by měl být alespoň slušný člověk a to podle mě pan Archman není,“ vyjádřil se starosta.

„Svými nepodloženými výpady se snížil na pisatele anonymních dopisů. Místo neustálého napadání úspěšného, naprosto transparentního hospodaření města bez dluhů, prověřeného mnohokrát odbornými kontrolami, by měl spíše prezentovat nějaké své vize. Jeho nesmyslná až trapná vyjádření, za která se již teď musí omlouvat, pramení zcela evidentně z toho, že v tomto městě nebydlí, neví nic o jeho fungování a nikdy se o něj nezajímal a nikdy nebyl ani na jednom zasedání zastupitelstva,“ dodal Reindl.