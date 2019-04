Osm uskupení, tradičních stran i kandidátek nezávislých, bude v podzimních komunálních volbách v Podbořanech usilovat o posty zastupitelů města. Mezi lídry nejsou žádní nováčci, všichni kandidáti na prvních místech jsou buď současní nebo nedávní zastupitelé a známí politici.

V Podbořanech půjde do voleb méně subjektů, než tomu bylo před čtyřmi lety. Tehdy toužilo do zastupitelstva proklouznout třináct uskupení. Nyní o pět méně. „Pro volby do zastupitelstva města Podbořan bylo přijato osm kandidátních listin," potvrdila informace Deníku Monika Zernerová z podbořanské radnice.

Mezi lídry jednotlivých kandidátek nejsou žádné nové tváře. Všechny jedničky i nyní jsou nebo nedávno byly zastupiteli města.

Tři sdružení nezávislých kandidátů

Sociální demokraty povede do voleb současný místostarosta Karel Honzl. ODS, vítěze minulých voleb v Podbořanech, pak starosta města Radek Reindl. Komunisté mají na pozici jedničky také současného zastupitele Karla Zernera. Také KDU - ČSL vsází na známá jména, první na její soupisce je Dagmar Pištěková, která je dlouholetou zastupitelkou. TOP 09 povede podnikatel Leo Peterka, který je dlouhodobě ve sporu se současným vedením radnice.

V Podbořanech půjdou do volebního souboje také tři uskupení, které mají v názvu slovo nezávislý. Lídrem Nezávislých kandidátů Pro změnu k lepšímu bude Petr Mojžíš, který v minulých volbách byl ale na soupisce ČSSD. Za sociální demokraty byl také v krajském zastupitelstvu. Předpokládalo se proto, že za tuto stranu bude kandidovat i v nadcházejících volbách, nakonec ale bude v jiném „dresu". Podle jeho slov nesouhlasil totiž se směřováním podbořanské ČSSD, údajně mu vadila její spolupráce na vedení radnice. Za uskupení Pro změnu k lepšímu budou kandidovat i další hlasití kritici současného vedení Podbořan. Dvojkou bude Ivo Švarc, trojkou Lumír Šopf a čtyřkou Josef Archman.

Lídrem kandidátky Za nová pracovní místa a využití volného času bude lékař a zastupitel Petr Ráliš. Další nezávislé povede Roman Hodek.

Poslední volby ve městě vyhrála ODS

V roce 2010 zvítězila v komunálních volbách v Podbořanech ODS, získala 18,4 %, před druhou ČSSD (17,3 %). Tyto vítězné strany se také podělily o posty starosty a místostarosty. ODS měla tehdy stejného muže v čele kandidátky jako letos, Radek Reindl dostal od lidí ve městě vůbec nejvíce hlasů (801).

Druhý v individuálním žebříčku byl se 795 hlasy místostarosta Karel Honzl, třetí skončil lídr KSČM Karel Zerner (606 hlasů). Před čtyřmi lety mohlo v Podbořanech hlasovat 4 885 voličů, své právo ale využilo jen 2 316 lidí, účast tedy byla 47,4 %.