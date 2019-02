Ústecký kraj - Předvolební průzkum ukázal zajímavá čísla. Z kraje by se do parlamentu dostalo pět stran.

Mezi slepými jednooký králem. Tak by se daly popsat předvolební průzkumy agentury STEM v Ústeckém kraji.

V těch jasně vede sociální demokracie, ta si průzkum objednala, s 26,5 procentem. Ovšem ve volbách před čtyřmi lety dostala na Ústecku o téměř deset procent více.

Takže ani pro ČSSD to není žádná sláva.

Optimismus lídrů

Občanští demokraté nyní ztrácejí deset procent a oproti minulým volbám si pohoršili skoro o dvacet. Petr Gandalovič, volební lídr ODS na Ústecku, tyto výsledky má za velmi varující. „Musíme více hovořit s voliči. Bohužel, během posledního měsíce jsme spíš řešili vnitrostranické problémy,“ přiznal. „V úterý zahajujeme v Ústí kampaň, přijede i pan Nečas. Myslím, že tento vývoj zvrátíme.“

Předseda ČSSD Jiří Paroubek k tomu sdělil, že jeho strana je považována za stranu, jež klade největší důraz na sociální program. „Na jednu stranu je to dáno strukturou obyvatelstva v kraji, jednak také sociálními problémy, jež tu vyžadují hodně citlivý přístup,“ dodal s tím, že ale mají i stoupající podporu mladých.

Na čtvrtém místě skončilo sdružení Věci veřejné. Zde je lídrem kandidátky Milan Šťovíček. Ten uvedl, že neví, nakolik je průzkum nezávislý. „Myslím ovšem, že ta čísla porostou. Sám jsem to odhadoval před časem pro jiné médium od 7 do 10 procent, příliš jsem se tedy nespletl.“

Jaromír Drábek, volební lídr pro Ústecký kraj strany TOP 09, která v průzkumu obsadila páté místo, jen uvedl, že průzkumy jiných stran nekomentují. „Řídíme se vlastními. My máme k dispozici jiná čísla.“

Pesimismus voličů

Ústečané, jež Deník oslovil, většinou mají rozporuplné názory. Například Olga Petláková. „Ani nevím, jestli půjdu volit,“ řekla. Tento názor převládal.

Zaměstnanci, co se hlásí k dělnické profesi, jdou za ČSSD. Za všechny to shrnul Josef Korejs. „Prý zruší poplatky ve zdravotnictví a vrátí nemocenskou, jak byla.“ Naopak proti se staví mladí a studenti, třeba Martin Klička. „Co bude Paroubek říkat, až stát zkrachuje? To, co slibuje, snad ani nemůže myslet vážně.“

Politolog Zdeněk Zbořil Deníku vysvětlil, že co se týká preferencí ČSSD a ODS, mají vlastně stejné programy, lišící se v populistických maličkostech. „Výsledek se ukáže po volbách,“ vysvětloval Zbořil. „Velké strany vlastně nemají jinou šanci, než říkat voličům v podstatě to samé. O výsledku předvolebního průzkumu pak opravdu hodně rozhoduje to, jak je otázka formulována.“