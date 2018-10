Vrátí se Masaryk, k nebi vyletí balonky i ohňostroje

Ústecký kraj – Sté výročí vzniku Československa oslaví region mnoha akcemi.

Odhalení sochy, sázení stromů, výstavy, koncerty, soutěže, lampionové průvody. Ve městech regionu se chystá bohatý program ke stému výročí vzniku Československa.



V Žatci si výročí připomenou na tamním gymnáziu během týdne mnoha projekty studenti, ale také veřejnost. Vysazena bude lípa, ve čtvrtek 25. října od 16 do 18 hodin pak veřejnost čeká několik atraktivních bodů.

„Návštěvníci uvidí výstavu ke stému výročí republiky, v aule bude jakási kavárna, připraveny budou kvízy a zábavné soutěže. Lidé si prohlédnou školu, bude pro ně připraven také doprovodný studentský program,“ zve ředitel žateckého gymnázia Miroslav Řebíček. Další den pak podobný program čeká také žáky základních škol.

V Lounech nedávno proběhla slavnost, při které přijel také přímo Masaryk. Nyní se do Loun vrátí první prezident napořád. Před ZŠ J. A. Komenského bude totiž znovuodhalena jeho socha. Stála 970 tisíc, téměř 400 tisíc korun se vybralo ve veřejné sbírce.



K odhalení bronzové sochy vysoké 230 cm dojde přímo 28. října, slavnost začne v 11 hodin. „Jsem moc rád, že se Masaryk do Loun vrací, že rodáci návrat sochy iniciovali,“ uvedl starosta Loun Radovan Šabata.



Čestnou stráž mají držet baráčníci, sokolové, skauti a prvorepublikoví vojáci. Památka na Masaryka se v Lounech vrátí na stejné místo, kde dříve stávala. Poprvé tam byla odhalena 1. června 1930. Později ji však odstranili Němci – bylo to v počáteční fázi okupace, těsně před začátkem 2. světové války.



V Lounech v muzeu také aktuálně probíhá výstava o legionářích v regionu. Na neděli 28. října jsou od 10 do 16 hodin navíc připraveny oživené prohlídky – Probuzení lva. „Netradiční prohlídka navazuje na výstavu Legionáři Lounska za samostatnost Československa formou hraného příběhu,“ zve Veronika Škuthanová z lounského muzea.

V mosteckém muzeu mohou zájemci navštívit výstavu, která upozorňuje na málo známé okolnosti událostí října až prosince 1918 na Mostecku. Hlavním bodem oslav v Mostě pak bude v neděli 28. října od 15 hodin pietní akt u sochy T. G. Masaryka na 1. náměstí. Bude se žehnat nové primátorské standartě a vysazena bude pamětní lípa.



V Litvínově uvidí lidé od středy 24. října na Zámku Valštejnů expozici Staré časy na fotografii – snímky z Litvínovska z let 1918 – 1938, vernisáž proběhne v 17.30 hodin. Ve čtvrtek pak na zámku proběhne vědomostní soutěž. V neděli 28. října bude v Litvínově celodenní jarmark s jízdami v kočáře, bohatým programem, v 18 hodin odstartuje lampionový průvod. Proběhne také bohoslužba, oslavy ukončí ohňostroj.



V Kadani ve čtvrtek 25. října bude přednáška o Masarykovi, v neděli pak nejdříve v ulici Kpt. Jaroše ve 13 hodin zasadí lípu, poté se program přesune na Mírovém náměstí. Lidé se mohou těšit na dámské vokální trio, vypouštění balonků, průvod i ohňostroj. V Jirkově památný strom zasadí ve stejný den, ale v 10 hodin ve Svojsíkových sadech.



Chomutov čeká v sobotu 27. října lampionový průvod s ohňostojem, začátek je v 17 hodin v parčíku TGM. Program je také v knihovně.



Hlavní oslavy pak proběhnou v neděli na náměstí 1. máje od 10 hodin. Nachystán je pestrý program, poučné přednášky a ve 14.30 hodin přijede i sám první československý prezident Masaryk.