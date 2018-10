Vratné kelímky v kraji frčí. Na Dočesné ale prozatím ne

Ústecký kraj - Zálohované kelímky jsou trendem, rychle se zavádějí na festivalech i městských slavnostech a nahrazují neekologické jednorázové plastové kelímky. Největší pivní slavnost u nás, žatecká Dočesná, je ale zatím nezavede, důvodem je složitá logistika v „těsném“ centru města.

Vratný plastový kelímek. Ilustrační foto.Foto: Deník/Iva Janoušková

Zálohované kelímky sice zatím souboj s běžným plastovým kelímkem na akcích v regionu prohrávají, ale zdá se, že už brzy budou mít navrch. Jsou z tvrzeného plastu, po použití si je lidé vymyjí nebo vymění a použijí znovu. Navíc je na nich často potisk akce a slouží i jako pěkný suvenýr.

Při Pivních slavnostech v Litoměřicích je letos použili poprvé. „Fungovalo to skvěle, nemůžeme si to vynachválit. Super. Plastový odpad byl ve srovnání s minulými roky minimální. Určitě v tom budeme pokračovat,“ říká Věra Kmoníčková z Městských kulturních zařízení Litoměřice.

S vratnými kelímky totiž odpadá velká ekologická zátěž, stovky a stovky kilogramů plastových odpadů, které navíc často hyzdí okolí.

Vratné kelímky Nicknack. Ilustrační foto: Deník/Lubomír Stehlík

Na příští roky o tomto typu kelímků uvažují i v Kadani při městských akcích nebo v Mostě. Zatím prověřují možnosti. „Pevně věříme, že Mostecká slavnost 2019 bude postavena na systému zálohovaných kelímků. Jejich využití plánujeme i na ostatních akcích,“ řekl mostecký primátor Jan Paparega.

Zatímco jinde se vratné kelímky rychle rozšiřují, v Žatci s nimi zatím na Dočesnou nepočítají. „V centru není dost prostoru. Funguje to dobře na menších akcích nebo festivalech, které jsou na otevřených prostranstvích a mají zázemí. V historickém centru Žatce, kde je minimum místa a prodírají se tam najednou desetitisíce lidí, je to logisticky složité a zatím neproveditelné,“ zmínil jeden z organizátorů Dočesné Martin Veselý.

Firmy nabízejí několik variant výměny kelímků: mýt se mohou až po akci, přímo ve stáncích nebo na určených místech. Ani jedna varianta prý není zatím pro Žatec vhodná. „Zavést vodu do všech stánků je nereálné, bylo by to ekonomicky strašně náročné. U mycích míst je problém s hygienou. Když jsou u stánků velké fronty, pivo se roztáčí. Není v lidských silách uhlídat, komu který kelímek patří. A nikdo by asi nechtěl špatně umytý kelímek po někom,“ myslí si Veselý. Přitom třeba na menších akcích právě systém mycích míst funguje.

Tlak stále sílí

A výměna kelímků? „Stánky nemají v centru dost místa na skladování. Muselo by se prakticky neustále zásobovat a měnit, prodírat se obrovským davem lidí. To je nereálné,“ pokračoval Veselý. Dodal, že do budoucna se i na Dočesné kelímky budou řešit. „Sílí tlak proti plastovým kelímkům a táckům. Bude se s tím muset něco dělat,“ potvrdil Martin Veselý.