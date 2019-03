Brutální, surová, pachatelé oběť nejen usmrtili, tělo navíc zohavili. Mladíka bili baseballovou pálkou, pak jej ještě posekali mačetou. Taková byla podle Vrchního soudu vražda mladíka ze Žatecka, ke které došlo loni v lednu u Bitozevsi. Odvolací senát potvrdil výjimečné tresty.

„Závažnost zločinu je velmi vysoká,“ prohlásil předseda odvolacího soudu Jiří Lněnička. Souhlasí s rozhodnutím ústeckého krajského soudu, který letos v lednu poslal Tomáše Pavlise a Adama Kužela na 23 a 22 let za mříže. Soud nenašel pro vraždící muže ve věku 20 a 19 let polehčující okolnosti.

V jejich prospěch mluvil pouze věk, přitěžujících faktů ale bylo mnohem více. „Nesmířili se pouze s usmrcením, ale došlo ke značné devastaci těla,“ dodal pro ČTK soudce Lněnička.

Tělo 19letého Jana z Velichova našel loni ke konci ledna myslivec v lese u Bitozevsi. Kriminalisté podezřelé zatkli už dva dny po nálezu.

Dlužil jim peníze

A co se tehdy odehrálo? Kužel s Pavlisem nejprve vylákali oběť pod záminkou koupě poloosy na opuštěné místo. Tam ho surově kopali a mlátili baseballovou pálkou. Vraždili prý kvůli osobním sporům a penězům, které měl mrtvý Jan dlužit dalšímu muži, údajně za neprovedenou opravu auta. Zraněného mladíka násilníci naložili do dodávky a odvezli k muži, kterému peníze dlužil. „Muž obviněným řekl, aby poškozeného odvezli do nemocnice nebo jej alespoň vyhodili někde, kde poškozeného někdo najde,“ psalo se v obžalobě. Jenže to pachatelé neudělali. Báli se prozrazení, a tak se rozhodli, že mladíka zabijí.

Svázaného mladíka odvezli na polní cestu u lesa u Bitozevsi, kde v brutálním útoku pokračovali. Dokonce měli oběť údajně přejet dodávkou, kterou na místo činu přijeli. Mladíka dál tvrdě mlátili, údery často směřovaly na hlavu. Používali také pálku. „Jeden z obviněných následně vzal z dodávky mačetu s plastovou rukojetí a ležícího poškozeného začal sekat a řezat do horní poloviny těla v okolí krku,“ stálo v obžalobě.

Mrtvolu pak zahrabali do listí. „Měli jsme bílé chirurgické rukavice. Táhli jsme tělo do lesa, nevím, jak daleko. Kolem bylo listí, které jsme na něj nahrnuli,“ popsal u soudu Adam, jeden z vrahů.

Navzájem se vinili

Pavlis i Kužel u soudu svalovali vinu jeden na druhého. Že jednali pod vlivem spolupachatele uvedli i v odvolání, soud jim ale neuvěřil. Podle soudu také nejednali v afektu, ale promyšleně.

Za posledních deset let vyšetřovala „mordparta“ v okrese Louny 11 případů vražd či pokusů o ně. V pěti případech byla vražda dokonaná, šestkrát se jednalo o pokus. V odhalování vrahů jsou kriminalisté v regionu stoprocentní, všichni vrazi jsou za mřížemi.

Vloni došlo v okrese Louny ještě k jednomu případu pokusu o vraždu. V létě v Košticích se pravděpodobně kvůli ženě nepohodli dva cizinci, kteří tam byli na chmelové brigádě. Jeden z nich ale použil nůž a zranění na krku, které kolegovi způsobil, později kriminalisté kvalifikovali jako pokus o vraždu. I on skončil v poutech.