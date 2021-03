Uschlé vrby porazili cítolibští dobrovolní hasiči v rámci výcviku, městys za to tak nemusel platit. Kácení komplikovala blízkost plotu a drátů elektrického vedení. Jako první tak šla dolů část větví, pak samotné stromy. „Jeden ze stromů jsme odřezali postupně pomocí našeho žebříku s košem. V praxi se spíš setkáváme s tím, že rozřezáváme stromy padlé na silnice při silnějších větrech,“ popsal velitel výjezdové jednotky cítolibských hasičů Vladimír Oliva.

Městys má v plánu uschlé vrby nahradit novými. Ale ještě před tím musí v této lokalitě vyřešit problém s balastními vodami z přečerpávací stanice odpadních vod, která je na okraji Cítolib. „Splašky od nás a z Líšťan se v ní čerpají do potrubí, které je odvádí na čističku v Lounech. Když hodně prší, z kanalizace a přečerpávací stanice se voda dostává do koryta Cítolibského potoka, které kapacitně nestačí, a voda zaplavuje okolní pozemky, což jsou parcely určené k zastavění rodinnými domy,“ vysvětlil starosta Petr Jindřich. Řešením je pokládka kapacitního potrubí. „Vypracovává se k tomu projektová dokumentace. Po realizaci provedeme náhradní výsadbu za otrávené vrby,“ dodal starosta.

Vrby po desetiletí tvořily stromořadí u cesty do cítolibské Bažantnice. Na to, že stromy někdo otrávil, se přišlo loni. Objevilo se navrtání kmenů, o otravě hovořil i závěr odborné firmy. Stromy chřadly, nakonec úplně uschly. Případ řešila policie, na viníka neukázala.

Stromů si místní cenili. Byly součástí významného krajinného prvku, který je jediným ostrůvkem zeleně u Cítolib jinak obklopených poli. Nad činem kroutila hlavou řada lidí. „Lidská hloupost nezná hranice, opravdu smutné,“ uvedla například Adéla Třísková z Cítolib. „Do Bažantnice jsem chodila jako malá s dědou na procházky, nechápu člověka, který to udělal. Je to ostudná věc,“ vyjádřila se Markéta Charvátová, která bydlí v nedalekém Ročově. „Já jsem z Loun, ale ráda do Cítolib jezdím na kole do Bažantnice zacvičit si. Komu stromy vadí?“ ptala se Romana Krameriusová.