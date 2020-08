„Věc jsem oznámil Policii ČR. Veřejnost žádám o případné poskytnutí informací vedoucích k odhalení pachatele,“ vyzval starosta Cítolib Petr Jindřich. Stromy jsou pro obec o to cennější, že jsou součástí významného krajinného prvku a jediným ostrůvkem zeleně kolem Cítolib. Ty jsou jinak z velké části obklopené lány polí. „Většina z nás zná tyto stromy od svého dětství,“ dodal starosta.

Nad činem kroutí hlavou obyvatelé Cítolib i okolí. „Lidská hloupost nezná hranice, opravdu smutné,“ uvedla například Adéla Třísková z Cítolib. „Do Bažantnice jsem chodila jako malá s dědou na procházky, nechápu člověka, co to udělal. Je to ostudná věc,“ vyjádřila se Markéta Charvátová, která v současné době bydlí v nedalekém Ročově. „Já jsem z Loun, ale ráda do Cítolib jezdím na kole do Bažantnice zacvičit si. Komu stromy vadí?“ ptala se Romana Krameriusová.

Na tuto otázku se snaží najít odpověď Policie ČR. „Věc šetří policisté z obvodního oddělení v Lounech jako podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci,“ sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Vyšetřování je na samém začátku, pachatel zatím známý není.

Bažantnice založená v polovině 17. století pro chov této zvěře leží ve směru na Chlumčany. Je oblíbeným místem procházek místních, konají se tam svatby nebo běhy. Nachází se tam také technická památka kamenný most nebo hrob obětí napoleonských válek. Pochováno tam je tři sta příslušníků ruské armády, kteří ve zdejším lazaretu nepřežili svá zranění z bitev u Drážďan a Chlumce.

Součástí lokality je rybník, na počátku 20. století si tam místní zřídili koupaliště. Obec řadu let usiluje o opravu rybníka. „V minulých dnech jsme obdrželi od ministerstva zemědělství informaci o přidělení dotace. Je tedy paradox, že na jedné straně je území Bažantnice kýmsi ničeno a na druhé straně budeme vynakládat milionové částky na její zvelebení,“ přiblížil starosta Petr Jindřich.