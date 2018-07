Všesokolského sletu v Praze se zúčastnila také skupina cvičenců ze Žatce

Doprava a logistika - Doprava a logistika Řidič nákladního automobilu 16 500 Kč

Řidiči nákladních automobilů (kromě tahačů) řidič/strojník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16500 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Kaolin Hlubany,63, Podbořany, požadujeme platnou kartu řidiče, ŘP sk. C, strojní průkaz pro obsluhu stavebních strojů výhodou, acovní smlouva na dobu určitou nebo DPP s možností změny na dobu neurčitou, stravenky, týden dovolené navíc, prémie do 25% základního platu, hornický a věrnostní příspěvek, příspěvek na volnočasové aktivity., kontakt: telefonicky na č. 415237784 po,stř-pá 8,00 - 10,00, emailem: nikol.mrnkova@sibelco.com. Pracoviště: Kaolin hlubany, a.s., 441 01 Podbořany. Informace: Nikola Mrnková, +420 415 237 784.