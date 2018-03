„Vybílených“ bytů, chalup a domů loni výrazně ubylo

Lounsko - V roce 2017 řádili lupiči v okrese Louny nejméně za deset let.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vlastimil Leška

Vracíte se jako každý den z práce. Unavení, už se chcete natáhnout na pohovku a počkat na zbytek rodiny. Už od dveří ale víte, že je něco špatně. Někdo vás navštívil, a nešlo o vítané příbuzné. Loni zloději v okrese Louny vyloupili 12 bytů, 22 rodinných domů a 13 chalup. Loupeží v roce 2017 však oproti předchozím letům výrazně ubylo.

„Vybílených“ domů, bytů a chalup bylo dokonce nejméně za poslední desetiletí. „Za loňský rok evidujeme 22 případů vloupání do rodinných domů, rok předtím to bylo 47. U vloupání do bytů jsme také zaznamenali meziroční snížení, a to ze 17 na 12 případů,“ vyjmenovává policejní mluvčí Irena Pilařová. Kriminalisté objasnili zhruba polovinu případů.

„Pokles jsme zaznamenali i u víkendových chat, v roce 2017 jich policie šetřila 13, rok předtím 22,“ pokračovala policejní mluvčí.

Snižování počtu případů má podle odborníků několik důvodů. Jednak se zlepšuje bezpečnostní situace, jednak za mříže postupně zamířili nenechavci propuštění při prezidentské amnestii v roce 2013. Lepší je také zabezpečení našich domovů.

Podle odborníků a policie dochází k vloupáním do bytů a domů nejčastěji mezi 10. a 14. hodinou a také o víkendech. Tedy v časech, kdy jsou lidé v práci nebo na výletech. Naopak do chalup se nenechavci dobývají nejčastěji v pracovním týdnu. Pachatelé vnikají do bytů obvykle dveřmi, u rodinných domů jsou to také okna či zadní dveře.

Zabezpečte dveře i okna

A jak nejlépe ochránit své domovy? Kritickým místem jsou hlavně dveře - zárubně, panty a zámek. Podstatné je zabezpečit i okna, sklepní okýnka a další stavební otvory. „Důležité jsou dveře s velmi kvalitním bezpečnostním zámkem. Ideální jsou bezpečnostní dveře, které jsou vyztužené po celé ploše. Nesmíme zapomenout ale ani na uchycení dveří, což jsou závěsy, zárubeň a kování. Zárubeň lze často poměrně snadno roztáhnout, zabránit tomu lze jejich vyztužením a zpevněním,“ připomněl zámečník Milan Soukup.

Zámek by měl být odolný proti odvrtání. „Měl by mít bezpečnostní cylindrickou vložku nebo klíč trezorového typu. Vložka by měla být zabezpečená proti otevření planžetou,“ pokračoval.

Pozor také při zamykání bytů a domů v noci. Lidé často před spaním zevnitř nezamknou a zloděj má ulehčenou práci. Když majitelé spí, může téměř neslyšně „úřadovat“ minimálně v předsíni.

Za posledních pět let vyloupili „bytaři“ v okrese Louny celkem 241 rodinných domů, 97 bytů a 132 víkendových chalup. Zatímco loňský rok byl rekordní pozitivně, vloupání bylo nejméně, nejvíce z posledních let řádili lupiči v roce 2013. Tehdy navštívili 34 bytů, 87 domů a 48 chalup.

Velký pokles zaznamenali policisté loni také u vloupání do obchodů. „Snížení bylo výrazné. V roce 2017 jsme měli 13 případů, v roce 2016 to bylo 45 skutků. Objasnit se podařilo téměř 50 procent případů,“ poznamenala mluvčí Policie ČR v Lounech Irena Pilařová.