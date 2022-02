Kurzy pod dohledem Renaty Tvrdé, která má dlouholeté zkušenosti s výcvikem psů a jejich chovem, probíhají až do dubna. Na tom prvním se cvičila sebeobrana pod vedením Petra Pachmana.

Na nutnost cvičit psy upozorňuje Renata Tvrdá dlouhodobě, pejskařině se věnuje čtyřicet let. „Výcvik pomáhá psa socializovat, aby nebyl zlý na ostatní, aby nevznikaly problémy. Dnes to lidé dost podceňují, psy mají zavřené doma, nevycvičené, a pak jim musí uzpůsobovat svůj život. To v tom lepším případě,“ řekla Renata Tvrdá.

Pravidelný výcvik je podle ní cestou, jak zabránit agresivitě psů vybíjené nesprávným způsobem. Kynologická organizace, kterou spoluzakládala, vybudovala v roce 2018 cvičiště pro psy právě poblíž Nepomyšle.