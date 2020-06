Vyhořel jim dům. Rodina z Veltěží na Lounsku je zoufalá, nemá na opravu

Od plamenů zničená střecha a okna, poškozené stropy, vodou nasáklé podlahy, nábytek, koberce a další vnitřní vybavení na vyhození. Polovina rodinného domu neobyvatelná. Co nevzal oheň, poničila voda z jeho hašení. To je následek květnového požáru ve Veltěžích na Lounsku, který postihl rodinu Přibylů. Pustila se do oprav, chybí jí ale peníze. Proto doufá v pomoc veřejnosti.

Míla Přibylů ukazuje, jak požár poničil střechu domu. | Foto: Deník / Petr Kinšt