Probíhající výstavba splaškové kanalizace v Telcích na Lounsku uzavře silnici II/237 Peruc – Klobuky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Ve vesnici se rozkope ulice Rudé armády, která slouží jako průtah, a to mezi křižovatkami s ulicemi Sokolská a Nádražní. Uzavírka se plánuje od 27. dubna do 6. července. Objízdná trasa pro osobní vozidla povede přes obce Vraný a Vrbičany. Nákladní auta zavede objížďka do Loun. Průjezd Nádražní ulicí v Telcích do Vrbna bude v této etapě výstavby kanalizace zachován. Informoval o tom městys Peruc, pod které Telce spadají.