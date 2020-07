Policisté zahájili trestní stíhání 34letého muže, který v centru Loun napadl svou známou.

"S tou nejprve společně v odpoledních hodinách před prodejnou večerky popíjeli alkohol, pak ale měla 31letá žena vylít víno. To dotyčného, který byl ovlivněn alkoholem, zřejmě rozčílilo. Podle informací policistů měl pak právě ze vzteku, že nemá co pít, zaútočit na svou 31letou známou, zvednout ji do vzduchu a mrštit s ní o chodník. Žena v důsledku toho utrpěla zlomeninu stehenní kosti," uvedla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.