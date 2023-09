Cestující na železnici čeká po víkendu, konkrétně v pondělí 18. a v úterý 19. září, výluka. Týkat se bude úseku mezi Louny a Postoloprty na trati 114 z Ústí nad Labem přes Litoměřice do Žatce.

Nádraží v Postoloprtech. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Kinšt

Plánovanou výluku s uzavřením traťové koleje oznámila Správa železnic. Místo vlaků linky U11 budou mezi Louny a Postoloprty jezdit náhradní autobusy, a to v pondělí od 6.55 do 18.55 hodin a v úterý od 6.55 do 13.55 hodin.