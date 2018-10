Vypotit, ochladit. Sauny otevřely

Ústecký kraj - Sezona saunování začíná. Provozovatelé připravili řadu novinek a vylepšení.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Fyzickou zátěž velkou nemá, ale psychicky je práce manažera Milana Šedivého hodně náročná. Po závažných rozhodnutích potřebuje čas od času vypnout, zrelaxovat. Nejlépe mu to jde v horku, v jeho oblíbené lounské sauně. Stejně jako jiní nadšenci je i on rád, že další sezona saunování, které podle odborníků prospívá zdraví, začíná.

„Neskutečně si v sauně vždycky odpočinu. A udělám i něco pro své zdraví, pokecám. Začal jsem s tím před pár lety a pořád mě to baví,“ přibližuje Šedivý, proč saunování miluje.

Na přelomu září a října zahájila provoz většina saun. Provozovatelé přichystali také řadu novinek. Právě v Lounech loni výrazně vylepšili její prostory a zařízení, sprchy a ochlazovací bazének, letos se zaměřili na úpravy a zvelebení dalších prostor. Zrekonstruovali recepci, vnitřní i venkovní odpočívárny a posezení. Návštěvnost sauny, která je v Lounech u koupaliště, stoupá. „Zájem o saunování se zvyšuje, lidí chodí více a více,“ je rád ředitel Správy sportovních zařízení města Loun Radek Příhoda.

ZTUHLÉ TĚLO SPRAVÍ MASÉR

Také v Žatci funguje sauna u koupaliště, nově tam byla vybudována v roce 2012, samozřejmostí je už dnes bar s občerstvením. „Navíc nabízíme služby maséra,“ představuje novou službu ředitel žateckých Technických služeb Andrej Grežo. Také v Žatci zaznamenávají větší oblibu saunování, v posledních letech chodí návštěvníků více. Saunu nabízí také postoloprtský bazén, kde přes léto probíhaly úpravy.

V Mostě mohou milovníci pocení a následného ochlazení zamířit do Aquadromu. I tam v létě opravovali. V sauně je k dispozici ochlazovací sprcha a bazének, navíc tu nabízejí masážní relaxační vanu. A pětkrát týdně, v pondělí, úterý, čtvrtek, pátek a v neděli také saunové ceremoniály.

Ty jsou ve světě velmi oblíbené, připomínají jakýsi rituál a postupně získávají na oblibě i u nás. Mohou mít různou podobu. Polévají se při nich rozžhavené kameny vodou či aromatickými esencemi, horký vzduch je více vířen, většinou ručníkem, větší vlhkost při něm zvyšuje i pocit horka.

V Aquadromu si můžete pronajmout i privátní saunu, podobně jako na několika dalších místech v Mostě, například ve sportovní hale.

Městská sauna funguje také v Jirkově v ulici 5. května nebo v Klášterci nad Ohří u zimního stadionu. Tam míří často i zájemci o saunování z Kadaně, kde městskou saunu nemají, je tam ale možnost si pronajmout menší saunu ve sportovní hale. Podobně to funguje i v dalších městech.

V Chomutově je sauna v areálu v Zadních Vinohradech. Obnovena a zrekonstruována byla v roce 2014. „Nyní se chystáme upravovat venkovní posezení. Saunování se v Chomutově znovu rozjíždí, lidí přibývá, chodí více,“ je rád Jan Prouza z chomutovské sauny.

„Sauna je hodně zdravá, prospívá organismu, cévám, je to prevence nachlazení a dalších onemocnění. Chodím do sauny 35 let a angínu nebo chřipku jsem snad neměl. Saunováním lidé dělají něco pro své zdraví,“ je přesvědčený chomutovský saunař.