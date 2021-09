Katolíci zareagovali, do Čech poslali druhou křížovou výpravu. Její bojovníci přitáhli 10. září 1421 až k tehdejšímu centru husitské moci v severozápadních Čechách – k Žatci. A utrpěli tam zdrcující porážku. Ve městě si tuto událost, od které v pátek 10. září uplyne 600 let, připomínají řadou akcí.

Severozápadní Čechy byly na začátku husitství převážně katolické. Na reformační straně stály jen města Žatec, Louny a Slaný. V průběhu první křížové výpravy proti husitům v roce 1420 se katolíkům podařilo dobýt Slaný a rovněž Louny se daly na jejich stranu.

„V závěru roku 1420 tak zůstalo v regionu husitské jen město Žatec. Jeho vojenský význam byl ale obrovský, disponovalo několika tisíci bojovníky, kteří byli oděni, vycvičeni v boji a měli dost zbraní,“ připomněl Milan Sýkora z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, co událostem před šesti sty lety u Žatce předcházelo.

Zikmund Lucemburský, král uherský a římský, se pokusil v roce 1420 Žatec obsadit, ale nepodařilo se mu dobýt ani předměstí. „O tomto pokusu ale víme jen málo,“ sdělila historička žateckého regionálního muzea Milada Krausová.

Plenit, plenit, plenit

Žatečtí husité byli hodně aktivní. Ještě před hlavní revoluční vlnou v Praze v roce 1419 vyplenili místní minoritský klášter. Při první křížové výpravě se vydali na pomoc Praze. Cestou vyrabovali bohatý klášter v Postoloprtech. „Došlo k velkým škodám na majetku i z hlediska historicko-uměleckého, shořela knihovna s obrazárnou, traduje se, že v postoloprtském klášteře byl největší archiv rukopisů v Čechách,“ připomněla ředitelka žateckého muzea Radmila Holodňáková.

Ani rok 1421 nepřinesl regionu klid. V březnu zaútočili husité na Chomutov, což bylo tehdy menší město. „Po prolomení hradeb se odehrál nechutný masakr. Valná část mužského obyvatelstva byla vyvražděna, ženy byly odvlečeny do vinic v okolí města, kde je husité ve viničních domcích upálili. Z pohledu dnešního člověka je akt možné vnímat jako ohromnou brutalitu, husité se ale tehdy považovali za Boží bojovníky, kteří v duchu Starého zákona nemilosrdně trestají,“ přiblížil ve zmíněném podcastu Sýkora.

Na jaře a v létě roku 1421 husité dobili mnoho měst v regionu, vyplenili například Roudnici nad Labem. Neušetřili kláštery v Doksanech a Oseku, zaútočili na Most. Nejen v severozápadních Čechách rozšiřovali svůj vliv. To se katolické straně nelíbilo a vyhlásila proti nim druhou křížovou výpravu.

Její vojska v závěru srpna roku 1421 překročila hranice českého království. Křižáci postupovali z několika směrů, cílem výpravy bylo dobití Prahy. Jejich hlavní síly postupovaly do Čech od Chebu, kde se rozdělily do dvou proudů.

Každý desátý přežije

Křižáci se opět spojili u Kadaně, kterou dobili. Zůstaly po nich spálené a vysídlené vesnice. Rok 1421 byl vůbec ve znamení velkých masakrů, brutality se dopouštěly obě strany konfliktu. Křižáci vraždili například v Mašťově na Chomutovsku. „Místní hejtman přistoupil s obléhateli na dohodu. Ta zněla, že z husitské posádky přežije každý desátý. Zemřelo osm desítek lidí. Jejich smrt byla příšerná, obránce mlátili holemi, pak čtvrtili a nakonec upálili,“ přiblížil Sýkora.

Mnozí husité se stáhli do Žatce. Pro křižáky postupující na Prahu by bylo příliš riskantní si nechat město na Ohři se silnou posádkou v zádech. K Žatci přitáhli 10. září 1421. „Bylo to pro ně pozdě. Do Žatce se stáhla řada uprchlíků z okolí, čímž byla obrana města posílena. Místním se navíc podařilo včas sklidit úrodu. Dostatek potravin byl vždy základ, aby se obležené město udrželo. Naopak pro obléhatele byl problém v okolí Žatce sehnat jídlo,“ sdělila historička Krausová.

Žatec měl k dispozici zhruba šest tisíc bojovníků, křižáků bylo u města 20 až 30 tisíc. Proč přesně se po pár týdnech stáhli, není jasné. Existuje několik teorií. „Jistě sehrála úlohu panika a strach, že se blíží další husité v čele se Žižkou. Své zapříčinily spory mezi vůdci výpravy. Německé prameny hovoří o tom, že bylo velice špatné a deštivé počasí. Jiné zprávy popisují velký výpad husitů z města. Důvodů debaklu křížové výpravy u Žatce bylo zřejmě několik,“ vysvětlila Krausová.

Po neúspěšném obléhání Žatce proběhla ještě celá řada dalších bojů, druhá křížová výprava skončila roku 1422 bitvou u Německého Brodu. Triumfoval v ní Jan Žižka. Tento nejvýznamnější husitský vojevůdce v Žatci pobýval na konci roku 1421 a také v roce 1424, ve kterém u Přibyslavi zemřel.