Mezi obviněnými je kromě tří lidí i samotná městská firma, která dodává do většiny Žatce teplo a teplou vodu. Nyní se rozhoduje o tom, zda kauza zamíří k soudu.

„Kriminalisté věc předali státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Týká se jedné právnické a tří fyzických osob,“ uvedla mluvčí krajského ředitelství policie Alena Bartošová.

O tom, zda padne obžaloba, rozhodne krajské státní zastupitelství. „Finální rozhodnutí o dalším postupu státní zástupce dosud neučinil. Pracuje na jeho přípravě a lze očekávat, že se tak stane nejpozději v první polovině dubna,“ sdělil náměstek krajského státního zástupce Dan Anděl. Pokud případ skončí obžalobami, a zatím se to jeví jako pravděpodobné, bude ho projednávat Krajský soud v Ústí nad Labem.

Počet obviněných lidí se snížil z původních pěti na tři. Policisté jim kladou za vinu, že při rekonstrukci dvou uhelných kotlů ve výtopně v Perči se dopustili trestného činu poškození finančních zájmů evropských společenství. ŽT na projekt za 83 milionů dostala od Státního fondu životního prostředí evropskou dotaci 36 milionů korun. Součástí projektu byla výstavba pevného zásobníku na lehký topný olej potřebný k zapalování kotlů. K tomu ale nedošlo, zásobníky jsou mobilní. „Stavba zásobníků lehkého topného oleje byla od začátku komplikovaná kvůli nejasnostem se stavebním povolením,“ hájila se společnost už loni, kdy padla obvinění.

„Společnost kvůli tomu sama v roce 2016 požádala o vyjmutí této části projektu z uznatelných nákladů a část dotace ve výši 500 tisíc korun vrátila. Žatecká teplárenská se tímto krokem snažila splnit zároveň podmínky stavebního zákona a zároveň dotační podmínky,“ znělo stanovisko společnosti.

Policie v tom ale vidí trestný čin. Z jejího pohledu nebylo postaveno to, na co byla dotace určena, tedy pevné zásobníky na olej. To, že byla účetně věc dána později do pořádku a peníze na zásobníky nebyly nakonec součástí dotace, je podle kriminalistů snahou společnosti se vyvinit.

Město Žatec nedávno obměnilo statutární orgány ve společnosti. Většině lidí, kteří za kontroverzním rozhodnutím stáli, skončily časově omezené mandáty. V představenstvu je nyní Jan Sulík, Jaroslav Hladký a Petr Hanzl, v dozorčí radě Radim Laibl, Milan Pipal a Vladimír Vančura. „Pro nás je prioritou, aby se případ co nejrychleji vyřešil. V praxi to vedle hrozby trestu pro společnost také znamená, že teplárna nemůže případně žádat o dotace na jiné projekty. Nechceme, aby pokračovala určitá nečinnost, která v případu někdy ze strany společnosti v minulosti panovala,“ vysvětlil místostarosta Žatce a nový člen dozorčí rady Radim Laibl.

Obžalovaným hrozí tresty podle výše škody. Od vězení po peněžité tresty nebo zákazy činnosti.