Okres Louny - Někteří lidé uklízejí odstrojené jehličnany po svém. Může dojít k úrazu.

Ilustrační foto.

Po tříkrálové neděli řada domácností začala s odstrojováním vánočních stromků. Lidé z nich odstraňují ozdoby a na rok je ukládají zpět do krabic. Holé smrčky, borovice nebo jedličky velmi často vyhazují z oken, aby si při likvidaci nepřidělali od padajícího jehličí práci v bytě, na chodbách domů, ve výtazích.

Stromky z oken velmi často vyhazují lidé v panelových domech na sídlištích. „Je to pro mě daleko jednodušší. Abychom si vánoční stromek dlouho užili, zdobíme ho pravidelně už začátkem prosince. A na začátku ledna po měsíci v bytě paneláku jehličí hodně opadává. Je jedno, jestli koupíme jedli, borovici nebo smrk. Po měsíci padá jehličí ze všeho. Vyhozením z okna si ušetřím úklid bytu i chodby v paneláku,“ sdělila Lenka Lánská bydlící na největším žateckém sídlišti.

Lidé by ale měli být opatrní. Hlavně by se měli dívat, co, případně kdo je pod oknem, když se chystají stromek vyhodit. „V této souvislosti jsme žádný incident neřešili, a to ani v minulých letech. Určitě je na místě velká opatrnost. Hlavně lidé bydlící ve vyšších patrech by stromky z oken vyhazovat neměli. Třeba při větru může odletět i dál od domu a někoho zranit nebo něco poškodit,“ upozornil ředitel městské policie v Žatci Miroslav Solar.

Bezplatný odvoz vánočních stromků zajišťuje jako každý rok v Žatci společnost, která má ve městě na starosti i svoz tříděného a komunálního odpadu. Svoz stromků probíhá jednou týdně, a to vždy v úterý. „Pracovníkům svozové firmy mohou občané pomoci, když budou stromky odkládat vedle nádob na tříděný odpad nebo ke kontejnerům na komunální odpad. Tedy tam, kam vozy běžně zajíždějí,“ vyzval mluvčí žatecké radnice Tomáš Kassal.

Ke kontejnerům nebo do dvora

Kdo nestihne bezplatný odvoz stromku během ledna, musí ho pak sám odvézt do sběrného dvora. Pokud ho odloží k popelnici či kontejneru, vytvoří tím černou skládku. A může přijít finanční postih.

Málokdo tuší, že s trochou nadsázky se řada vyhozených stromků k nim do bytů zase vrátí. Svezené stromky se v Žatci využijí buď jako biologicky rozložitelný odpad do kompostu nebo jako štěpka ke spálení. A to v kotli na biomasu Žatecké teplárenské ve výtopně v Perči, která zásobuje teplem a teplou vodou většinu města.

„Štěpku ze stromků bereme jako palivo, normálně za ni platíme. Využíváme i tu, která vznikne z prořezů zeleně ve městě během roku. My tedy vlastně ani nepoznáme, zda je štěpka zrovna z vánočních stromků nebo z nějakých jiných dřevin,“ vysvětlil výrobní náměstek Žatecké teplárenské Miroslav Legutko.

Stromky ale nemusí jen ke kontejnerům. Pokud máte zahradu, najdou využití i tam. Větve z nich dobře poslouží například k zakrytí záhonů během silných mrazů. Kmínek se dá využít třeba při opékání vuřtů.

Staré vánoční stromky v některých městech využívají jako zpestření stravy zvířat zoologické zahrady. Kvůli riziku, že by zvířata spolykala například háčky, které omylem na použitých stromcích zůstaly, zoologické zahrady ale spíše využívají neprodané „čisté“ stromky od prodejců. Vysloužilé vánoční stromky dříve využíval ke krmení koní jezdecký klub v Lounech, z bezpečnostních důvodů, právě kvůli možným pozůstatkům ozdob, už tak ale nečiní.