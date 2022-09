„Některá města – nejen Louny – se rozrůstají do krajiny, přitom jim ubývá obyvatel. Je to takový rozklad města, není to pozitivní trend. Rozhodli jsme se, že budeme hledat vnitřní rezervy, tedy místa, která by šlo zastavět. Místo parkoviště v ulici Osvoboditelů by mohl vzniknout městský blok,“ vysvětlil na nedělní vernisáži architekt Jan Hora pocházející z Loun.

Inspirativní podívaná nese název Dostavět město! Výstavu pořádá Město Louny ve spolupráci s Fakultami architektury ČVUT v Praze a VUT v Brně. Představuje práci dvanácti studentů. „V průběhu semestru jsme se studenty hledali odpovědi na to, jak se má dnes ve městě stavět, jak má vypadat městské bydlení a co konkrétně Lounům chybí,“ vysvětlil Hora s tím, že jde o práce studentů druhého až čtvrtého ročníku bakalářského a prvního ročníku magisterského studia.

„Takové bydlení by se mi líbilo. V centru, všude blízko, i do práce bych to měla blízko,“ řekla Jana Válková při prohlídce prací na nedělní vernisáži. Také od ostatních návštěvníků byla nad nápady studentů slyšet slova chvály. Ti kromě skic a textových popisků své návrhy vyjádřili také modely.

Zatím jen na papíře

Autoři výstavy šli ještě dál, její součástí je i diplomová práce Veroniky Kutnerové, absolventky Fakulty architektury ČVUT v Praze. „Tématem její diplomové práce byla urbanistická studie východní části centra města Louny. Tam se v dnešní době nachází jeden z hlavních dopravních uzlů města, autobusové nádraží, které je k současným potřebám města předimenzované. Autorka se zabývala rozborem širších urbanistických vztahů s cílem regenerovat stávající zástavbu a plochy na vybraném území a poté doplněním nového hmotného řešení tak, aby vznikla plnohodnotná městská struktura,“ vysvětlil Jan Hora.

Město prozatím nemá v plánu některý z návrhů realizovat a poměrně neutěšená prostranství proměnit. V případě autobusového nádraží i proto, že je soukromého vlastníka. Přesto nápady studentů vítá. „Oblast od dnešního Komenského náměstí přes Ryneček a autobusové nádraží až po železnici byla v 70. a 80. letech 20. století zasažena razantními demolicemi, aby mohl vzniknout dopravní průtah městem. Porevoluční výstavba supermarketů tomuto území kvalitu také nepřinesla, a tak dřívější předměstí centra je dnes spíše periferií. Studentské práce tyto skutečnosti reflektují a přinášejí cenné náměty k zamyšlení a diskusi o budoucím rozvoji této části Loun,“ ocenil městský architekt Radek Janoušek.

Výstavu Dostavět město! mohou zájemci v Multiprostoru za radnicí navštívit každé pondělí a středu od 15 do 18 hodin, a to do 12. října.

V Lounech se v minulých letech jedna proměna nevyužívaného prostoru povedla. Z rozsáhlého areálu bývalých kasáren vzniklo Zahradní město – čtvrť s rodinnými a bytovými domy, komerčními prostory a veřejnými prostranstvími.