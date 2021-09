Výstava je přístupná o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin, při dodržování právě platných hygienických nařízení.

Do 31. října 2021 je přístupná výstava fotografií Jiřího Soukupa v perucké Galerii U Plazíka. Má název Krása krajiny a příroda okolí Peruce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.