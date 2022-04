Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na novou výstavu Vzpomínky naší maminky, která začne vernisáží ve čtvrtek 7. dubna od 17 hodin v prostorách hlavní budovy muzea v Husově ulici.

Výstava Vzpomínky naší maminky ukáže, jak vypadaly v druhé polovině 20. století obchody v Žatci nebo reklamní materiály. | Foto: Archiv žateckého muzea

Protože se v muzejních sbírkách nachází spousta zajímavých exponátů, které ještě neměly možnost být vystaveny, rozhodli se žatečtí muzejníci pro „retro výstavu“. Časové rozmezí výstavy jsou zhruba roky 1950 až 1989. „Cílem rozhodně není obsáhnout všechny oblasti tehdejšího života. Zařadili jsme exponáty k tématu škola, hračky, kuchyně, jídlo, móda, elektrospotřebiče v domácnosti, ale i třeba léčivé byliny, dobové časopisy a mnoho dalšího. Ukážeme i fotografie některých žateckých obchodů a reklamy výrobků. Věříme, že si ve výstavě každý najde to své, co si pamatuje z dětství, rád zavzpomíná a vrátí se v čase o několik desítek let zpátky,“ přiblížila výstavu Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení muzea. Výstava potrvá do 30. října.