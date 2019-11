Naturalistickými fotografiemi bojuje proti umělému ukončování těhotenství. Putovní a kontroverzí výstava zavítala tento týden do Loun, panely stály v Pražské ulici. Tak jako na dalších místech České republiky vyvolala debaty, u mnohých i pobouření.

Řada lidí označila výstavu za brutální, příliš drastickou a nevhodnou. „Musím říct, že mě ta výstava rozčílila. Podle mého názoru je příliš brutální, nechutná a navíc nevhodná pro menší děti, které kolem procházely. Kromě fotografií mi vadily i texty srovnávající nacismus a komunismus s Evropskou unií. Srovnávat vyvražďování v Kambodži s potraty je zcela zavádějící. Podle mě by takovéto prezentace na ulici být neměly,“ přiblížil svůj názor Tomáš Zahradník, který na výstavu na pěší zóně narazil cestou na oběd.

Nelíbila se ani čtyřicetileté Lence, která kolem panelů procházela s pětiletým synem. „Vůbec se mi to nelíbí. Navíc já osobně možnost legální interrupce podporuji, sama jsem se pro ni rozhodla, když to vypadalo, že se mi na základě genetických testů s vysokou pravděpodobností narodí postižené dítě. Za rok jsem pak znova otěhotněla a dnes máme zdravého kluka,“ svěřila se Lenka.

Cílem spolku Stop Genocidě je legislativní ochrana lidského života od početí do přirozené smrti. Zásadně proto odsuzuje uměle vyvolané potraty. Zároveň uvádí, že chce pomoci mládeži při orientaci v etických otázkách běžného života.

Výstava prezentovaná na údajných podobnostech mezi umělými potraty a běžně označovanými formami genocid má podle organizátorů informovat mladé lidi o tom, že interrupce není jen odstranění shluku buněk, ale vražda živého člověka. „Ten tvor má hlavu, ruce, nohy. Tluče mu srdce a v celém tělíčku má nervy. A lékaři ho odstraní tím, že ho roztrhají na kusy,“ popsal za organizátory výstavy Petr Tomšík. Podle něj jsou podobně šokující snímky potřeba. „Na slova dnešní mládež často vůbec nereaguje, potřebují vizuální podněty,“ hájil obsah výstavy.

Potratů je méně

Také v Lounech se ozvaly hlasy, že by výstava měla být zakázána. Pokud však organizátoři splnili ohlašovací povinnost, což nastalo i v Lounech, města nemají žádnou možnost, jak výstavu zakázat. „Podle mého názoru ani není doba na nějaké zákazy. Osobně jsem výstavu neviděl, byl jsem pracovně mimo Louny. Ale ohlasy na ni jsem zaznamenal. Někomu se nelíbila, jiným zase tolik nevadila. Samo téma uměle vyvolaných potratů je něco, co lidi v názorech rozděluje. Někteří jsou pro, jiní proti,“ sdělil místostarosta Vladimír Antonín Hons.

V ČR lze legálně přerušit těhotenství na žádost ženy, pokud jeho délka nepřekročí dvanáct týdnů. Do čtyřiadvacátého týdne je možné provést potrat pouze ze zdravotních důvodů, v případě závažných problémů s plodem kdykoli. Většinou se těhotenství ukončují pomocí miniinterrupcí, které se provádějí do osmého týdne od početí dítěte. V Česku se počty uměle přerušených těhotenství v posledních letech pohybují pod dvaceti tisíci ročně, od 90. let klesají. Podle lékařů za to může větší zodpovědnost partnerů včetně rozšíření antikoncepce, menší zájem o sex, ale i změny ve složení obyvatel, které znamenají méně těhotných žen.