Pokračující výstavba plavecké haly v Lounech má vliv na bezprostřední okolí.

Ilustrační oto | Foto: Deník / Tomáš Januszek

Podél Rakovnické ulice je až do konce února uzavřený chodník pro pěší, do konce ledna musí řidiči počítat s nepravidelnými uzavírkami Sportovní ulice pro veškerou dopravu. A to kvůli dovozu a skládání materiálu pro výstavbu haly.