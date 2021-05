Na lounském výstavišti se chystá první letošní akce. Na víkend tam jeho nájemce, společnost Diamant expo, připravuje Jarní trhy.

Jarní trhy na výstavišti v Lounech. Ilustrační foto. | Foto: Archiv

A to od pátku 14. do neděle 16. května, výstaviště bude otevřené od 9 do 17 hodin. V nabídce budou výpěstky zahradníků a farmářů, bylinky, sadba, truhlíkové a balkónové květiny, ovoce a zelenina, krmiva, osiva, okrasné keře, zahradní nábytek, káva, víno, pečivo, lokální uzeniny, sýry, ale i nábytek a další věci. Akce proběhne dle platných vládních nařízení.