Louny – Louny hostí veletrh Dům a zahrada. Pořadatelé čekají až 40 tisíc návštěvníků.

Výstava Dům a zahrada 2017 v Lounech. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Výstaviště v Lounech vstupuje do nové sezony. Jako obvykle ji zahájí Dům a zahrada. Areál hostí 23. ročník této výstavy od čtvrtka 18. do neděle 21. dubna, během prodlouženého velikonočního víkendu se čeká až čtyřicet tisíc návštěvníků. Počasí má přát, na příchozí čeká nejvíc vystavovatelů v posledních letech. A také nově upravené výstaviště. Město Louny do tamního parku a hlavního pavilonu investovalo v poslední době přes 25 milionů korun.