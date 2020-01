Zjistil to sociologický průzkum, který pro hejtmanství s 1361 respondenty zpracovala ústecká univerzita. Lidé s nejvyšším vzděláním, kteří už odpovídající práci mají, podle průzkumu o stěhování většinou neuvažují. Podstatně víc je tu ale těch s nižší kvalifikací.

Jejich pracovnímu uplatnění přitom nevycházejí vstříc proměny ekonomické struktury kraje. „Dochází ke změně od převahy potřeb prací středně a nízko kvalifikovaných k pracím s vyšší přidanou hodnotou,“ popsala Magdalena Fraňková z krajského úřadu. Lidé s nižší kvalifikací pak za prací musejí často dojíždět jinam. To je může motivovat k úprku.

Zvláštní postavení v lavírování nad stěhováním jinam mají studenti, kteří ještě zaměstnaní nejsou. Právě ti mají pro rozvoj kraje vysoké předpoklady. Na druhou stranu právě oni se velice často vidí v budoucnu jinde. Na hejtmanství je ale chtějí v regionu udržet. Jak by to měli dělat? „Nabídnout jim atraktivní pracovní možnosti. Pokud zde začnou úspěšně pracovat, je pravděpodobné, že zde už zůstanou,“ zmínil náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

Jak to vidí Český statistický úřad (ČSÚ)? Ústecký kraj by podle jeho posledních projekcí sice měl v příštích letech čelit výraznému úbytku obyvatel přirozenou měnou, a to o téměř 180 tisíc. Na druhou stranu by ale měla pozvolna klesat migrace z kraje. Zatímco letos by mělo z kraje odejít jinam 1245 lidí, v roce 2025 už „jen“ 1039 obyvatel. I tak jde stále o jedny z nejhorších výsledků vnitřní migrace obyvatel v krajském srovnání.

Problémům s úbytkem produktivních sil ale v budoucnu nebudou čelit jen nejproblematičtější kraje země, Moravskoslezský a Ústecký. Napříč republikou totiž bude pokračovat proces stárnutí populace. „Zatímco na počátku roku 2019 se průměrný věk obyvatel v krajích nacházel v rozmezí 41,2 až 43,1 let, na konci projekce v roce 2070 jej lze očekávat v jednotlivých krajích o čtyři až šest let vyšší,“ vyčíslila vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová.