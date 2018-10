Vzácné varhany patří farnosti ve Břvanech, rozhodl opět soud

Břvany - Obvodní soud pro Prahu 1 už podruhé rozhodl o tom, že unikátní barokní varhany, které zdobí Zrcadlovou kapli Klementina Národní knihovny v Praze, patří církvi. Konkrétně farnosti ve Břvanech.

Zrcadlová kaple v Klementinu.Foto: E.Hodikova, Národní knihovna ČR

Soud stejný verdikt vynesl už před dvěma roky. Národní knihovna se ale odvolala a Městský soud v Praze vrátil případ k novému projednání.

Varhany vznikly v první polovině 18. století právě pro Zrcadlovou kapli v Klementinu, které tehdy vlastnili jezuité. Když byl řád v roce 1773 zrušen, odkoupila je římskokatolická církev a umístila je do kaple svaté Anny v Počeradech, kde byly do roku 1979. Odtud ve zdevastovaném stavu zamířily do Prahy a po opravě do Klementina. Tam budou umístěny i nadále.