Jeden tisíc deset modrých a bílých balónků se vzneslo k nebi z náměstí Svobody v Žatci v rámci Dnů evropského dědictví a také oslav 1010 let od první písemné zmínky o Žatci. Padl tak regionální rekord v počtu najednou vypuštěných balonků.

Nejdál doletěl balónek do bavorského Nördlingenu, který leží vzdušnou čarou 275 kilometrů od Žatce. V Bavorsku se objevily i další balónky, do Žatce podal zprávu také nálezce jednoho z nich ze 136 kilometrů vzdáleného Grafenwöhru. Oba nálezci, kteří podali o balonku zprávu, byli pozváni do Žatce.