/Z ARCHIVU DENÍKU/ Pojďte si společně s námi prostřednictvím fotografií z archivu Žateckého a Lounského deníku připomenout, jak před pěti lety začal přes údolí Chomutovky u Velemyšlevsi na Žatecku vyrůstat obří most jako součást silničního obchvatu.

Stavba mostu u Velemyšlevsi na Žatecku v roce 2015. | Foto: archiv Deníku

Díky němu se tranzitní doprava na silnici I/27 Most – Plzeň vyhnula obci a řidičům se urychlila cesta. Obchvat Velemyšlevsi je dlouhý 2623 metry a jeho součástí je 538 metrů dlouhý most přes hluboké údolí, který má dvě opěry a šest pilířů. Zahájení stavby obchvatu se posunulo kvůli problémům se zakládáním pilířů mostu o několik měsíců. Mohly za to před stavbou neodhalené složité geologické podmínky.