Svatováclavský jarmark a Loučení s létem na náměstíčku v Blšanech oživila také děvčata různých věkových kategorií z tanečního klubu Power of Dance Podbořany. Hrál se i turnaj v nohejbale.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.