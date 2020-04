Tento rok budou Velikonoce úplně jiné. Koronavir a nařízení vlády je ochromily. Koledníci nemohou do ulic vyrazit s pomlázkami a malovanými kraslicemi se můžete těšit jen doma s rodinou, místo na trzích a výstavách.

Pojďme si proto společně připomenout, jak na oslavy Velikonoc na žateckém náměstí dorazila před jedenácti lety i dvojice medvědů Tom a Jerry a padl tu český rekord v největším velikonočním osení. Ve stejném roce na výstavě v žateckém muzeu s názvem Velikonoční kraslování zdobila kraslice takzvanou zelovou technikou výtvarnice Jiřina Ceehová z Prahy. Jde o původní vzory z 19.století, kdy se na kraslice leptáním barev vodou z kysaného zelí nanášejí barevné vrstvy. A v Městské knihovně v Lounech proběhla Velikonoční dílna, kterou uspořádaly členky Spolku paní dam a dívek.

Děti se seznámily s technikami zdobení vajíček, velikonočních perníčků a chlapci se naučili plést pomlázku. Dvaadvacet pokrmů s velikonoční tématikou čekalo před deseti lety na porotu v restauraci Bílý dům v Blatně na Podbořansku, kde se uskutečnil 2.kuchařský blatenský festival. Herci Michaela Kuklová a Miroslav Šimůnek přijeli v roce 2014 do Skupic u Postoloprt, aby tam pokřtili tříměsíční medvíďata, která přibyla do rodiny chovatele Jaroslava Kani, jenž bydlí ve Veleticích u Žatce. Jeho koníčkem je chov divokých zvířat, která se pak objevují v cirkusech nebo televizních seriálech. Medvíďata dostala jméno Hugo a Barbora.

Křest byl součástí víkendového programu s Názvem Velikonoce na statku. Ve stejném roce se konaly Velikonoční trhy na Novém Hradě v Jimlíně a také Velikonoce s Deníkem v Městské knihovně Louny, kde si děti vyzkoušely různé techniky zdobení kraslic a pletly pomlázky. Ve zrekonstruovaném Vernerově mlýně v Brlohu na Lounsku si před čtyřmi lety mohli zájemci uplést pod odborným dohledem pomlázku, ozdobit kraslici nebo perník a na Mírovém náměstí v Lounech byla nejen velikonočně ozdobená břízka, ale také program pro veřejnost.

A jaké byly svátky jara loni? Vejce na všechny způsoby. Jako potrava, jako symbol života a zrození, jako symbol jara či jako praktická věc. Ve všech svých rolích představili v lounském muzeu vejce v expozici Není vejce jako vejce. Pohádkové Velikonoce na zámku v Krásném Dvoře lákaly na jarmark, soutěže a netradiční prohlídky pro děti, na kejklíře, sokolníka nebo divadlo. Sokolník i kouzelník čekali také na návštěvníky na zámku Nový Hrad, kde se konal tradiční velikonoční jarmark. Oslavit svátky jara do Jimlína přijely tisíce lidí.

Na jedné z velikonočních výstav jsme pro vás získali i zajímavý recept, který můžete vyzkoušet.

Velikonoční nádivka zvaná hlavička

Budeme potřebovat:

20 dkg uzeného masa

20 dkg vepřového masa

20 dkg drůbežích jater

25 dkg rohlíků

25 dkg strouhanky

20 dkg slaniny

10 dkg sádla

3 dcl mléka

1 dcl černého piva

2 cibule

5 vajec

hrst petržele, pažitky, trocha muškátového oříšku, pepř, sůl, tuk na vymazání pekáče

Postup:

Maso uvaříme, na 1 cibuli a polovině sádla orestujeme játra, zalijeme pivem a podusíme. Maso a slaninu rozkrájíme na kostičky, vložíme do mísy a přidáme játra s pivem, do druhé mísy vložíme rohlíky nakrájené na kostičky, přidáme strouhanku, zalijeme mlékem, necháme vsáknout a potom přidáme do mísy k masu. V druhé polovině sádla a druhé cibuli orestujeme bylinky a přidáme do mísy k ostatním přísadám. Na závěr přidáme osolená a opepřená vejce s trochou muškátového oříšku, směs promícháme, vložíme do vymazaného pekáče a pečeme ve vyhřáté troubě asi 40 minut.