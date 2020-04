Třeba na to, jak tradiční postmasopust vyhnal zimu a přivítal jaro v Postoloprtech. Vítání jara v archeoskanzenu v Březně u Loun si loni nenechaly ujít desítky dětí i dospělých. Oslavou jara je každoroční Jarní běh v zámeckém parku v Krásném Dvoře u Podbořan. Podívejte se také, jak se před pět lety konalo na letišti RC modelářů v Dobroměřicích jarní otevírání nebe. Novou tradici, odemykání řeky, založili lounští veslaři.

Do Loun připlaval vodník a odemkl tam společně s návštěvníky velkým klíčem řeku Ohři. Rybáři se těší na duben, kdy jim začíná po zimní pauze sezona na pstruhových vodách, zahrádkáři na probouzení svých zahrádek a sportovci na in-line bruslích a na kolech na to, až vyjedou na cyklostezku. To všechno připomenou naše fotografie.