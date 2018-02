Z bývalé lounské obchodní akademie se zřejmě stane zubní klinika

Louny /ANKETA/ - Promění se škola na útočiště lékařů a hlavně jejich pacientů? Rozhodne kraj.

Archivní snímek od lounské obchodní akademie z roku 2014, kdy se z jejího nádvoří stěhovala objemná socha Chmelniční kotvaFoto: Deník/Zdeněk Plachý

Roky nevyužívaná budova bývalé lounské obchodní akademie v ulici Osvoboditelů se zřejmě přemění na kliniku zubních lékařů. O koupi objektu projevila zájem společnost Vaše zubní centrum, která provozuje stomatologickou kliniku v Ústí nad Labem. O prodeji budovy rozhodnou v pondělí 26. února zastupitelé Ústeckého kraje, který je jejím vlastníkem.

Znalecký posudek cenu stanovil na 5,2 milionu korun. „Budovu Ústecký kraj dosud k prodeji nenabízel. O přímou koupi projevila zájem společnost Vaše zubní centrum,“ sdělila Markéta Flochová z odboru kanceláře hejtmana Ústeckého kraje.

Společnost Vaše zubní centrum chce podle svého jednatele Jana Čáky objekt koupit, zrekonstruovat a otevřít v něm stomatologickou kliniku. „Hledali jsme vhodný prostor, kam bychom se mohli rozšířit. Volba nakonec padla na Louny. Důvodem je také to, že já osobně jsem z Loun a ve městě vnímám nedostatek zubařů. Jednali jsme s městem, zda nemá vhodný objekt pro novou kliniku. Žádný, který jsme měli v hledáčku, se ale neukázal jako vhodný. Proto jsme se obrátili na Ústecký kraj a volba padla na budovu bývalé obchodní akademie, kterou kraj vlastní,“ vysvětlil Čáka.

Podle podmínek prodeje bude nový majitel cenu hradit pět let v ročních splátkách, zubní kliniku musí zprovoznit nejpozději 30. dubna 2019. „Máme připravený projekt na rekonstrukci. Pokud zastupitelé kraje schválí prodej, hned se do ní pustíme. Rádi bychom otevřeli ještě letos,“ řekl jednatel.

Některým lounským zastupitelům se prodej budovy ale nezamlouvá. „Ne že by Louny nepotřebovaly zubaře a zubní ordinace, ale tato budova na strategickém místě je se svými dispozicemi především vhodná k výukovým nebo společenským účelům. Myslíme si, že tento typ budov by měl zůstávat ve veřejném vlastnictví,“ uvedla v prohlášení Koalice pro Louny, za kterou v lounském zastupitelstvu sedí Michal Pehr a Tomáš Chaloupek.

Město o budově s Ústeckým krajem jednalo už v roce 2014. Tehdy ji hejtmanství nabízelo bezúplatně za to, že město odpustí nájemné „krajským“ školám, které sídlí v budovách v majetku Loun. Druhý návrh byla směna za nedalekou budovu Speciální základní školy v Poděbradově ulici. K dohodě ale tehdy mezi městem a krajem nedošlo.

Drahá rekonstrukce

O prodeji budovy jednali v pondělí 19. února lounští radní, žádné usnesení k věci ale nepřijali. „Podle mého názoru nemá smysl, aby město budovu kupovalo. Náklady na koupi pět milionů, předpokládané náklady na rekonstrukci dalších minimálně 15 milionů. A to v momentě, kdy nemáme představu, jak bychom budovu využili. Navíc město čekají v nejbližších letech velké investice do výstavby nové plavecké haly a rekonstrukce Daliborky,“ sdělil lounský místostarosta Jan Čermák. Podle jeho slov je dobře, že do Loun přijdou noví zubaři. „Vítám to, je jich v Lounech nedostatek. Obyvatelé města musí za nimi jezdit jinam,“ dodal.

Podle svého jednatele má společnost Vaše zubní centrum jasno, jak s budovou naloží. „Chtěli bychom v ní zřídit stomatologickou kliniku se třemi až čtyřmi ambulancemi a laboratoří. Zubaře máme, jinak bychom se do toho nepouštěli,“ uvedl Jan Čáka. „Budova je velká, chtěli bychom v ní poskytovat i další zdravotnické služby s příslušným servisem,“ dodal.

Firma už nyní registruje nové pacienty pro svou budoucí kliniku v Lounech. „Zubařů ve městě je nedostatek. Už teď na naši kliniku do Ústí jezdí asi tisíc lidí z Loun, další máme na čekací listině,“ uzavřel Čáka.