Startovací bydlení pro mladé lidi po skončení školy. To je způsob, jak chce město Žatec využít bývalou posádkovou věznici. Opuštěná je dvě desítky let. Prostory, kde jsou cely, se mají přeměnit na byty. Počítá se také s úpravou okolního prostoru a jeho propojením se sousední divadelní zahradou.

Město si nechalo za 172 tisíc korun zpracovat studii, která ukazuje, jak by startovací bydlení v bývalé věznici mělo vypadat. „Celkem tam podle našeho návrhu může vzniknout 11 bytů. Většina menších, v podkroví dva větší, ateliérové byty,“ sdělil Libor Habanec ze společnosti Design arcom, která studii zpracovala.

Součástí návrhu je i úprava prostoru u domu, který je zarostlý náletovými dřevinami. Část bývalého vězeňského dvorku navrhují autoři studie zvednout o jeden metr, aby byl dům přístupný bezbariérově.

„Objekt vypadá na první pohled poměrně zanedbaně, z hlediska stavebních konstrukcí je ale v dobrém stavu a v pořádku. Do obvodových zdí a nosných konstrukcí nebo stropů jsme zasahovali jen minimálně, což s sebou přinese při rekonstrukci menší finanční náklady,“ vysvětlil Habanec.

Studie navrhuje u budovy vybudování šesti parkovacích míst. V části přízemí objektu se počítá s komerčními prostory pro kavárnu nebo obchod, což by mělo oživit nově vzniklý veřejný prostor. Součástí budoucí rekonstrukce objektu má být totiž i propojení ulice Obránců míru na jedné straně a divadelní zahrady na straně druhé. Umožní to její využití veřejností, o kterém se v Žatci mluví řadu let.

Sociální bydlení

Jak zaznělo na schůzi zastupitelů, objekt by neměl sloužit pro takzvané sociální bydlení. Město tak bude mít zřejmě omezené možnosti na získání dotace.

„Možné dotační zdroje budeme hledat. V úvahu připadá podpora přeměny brownfieldů, tento objekt je na jejich seznamu,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje Kateřina Mazánková.

Dalším krokem k celkové přeměně objektu má být vypracování projektové dokumentace, peníze na ni se nejspíš objeví v návrhu investičního plánu města na příští rok.

Třípodlažní budovu věznice s koncem základní vojenské služby armáda opustila a předala bezúplatně městu. To objekt roky nabízelo k prodeji. Loni padlo rozhodnutí, že si ho i s nedalekým bývalým posádkovým domem armády nechá.

Podle radního Petra Antoniho by měli v bytech, které v bývalé věznici vzniknou, najít své první bydlení mladí lidé. „Myšlenou je, aby startovací byty sloužili mladým lidem, kteří skončí vzdělávání. Bydleli by v nich, než nastoupí do pracovního procesu a najdou si jiné bydlení, než třeba založí rodinu,“ řekl.

Žatecká radnice zvažuje, že by sociální bydlení vybudovala jinde. „Cílové skupiny, na které by bylo pravděpodobně zaměřené, jsou tři,“ řekla starostka Zdeňka Hamousová. Mezi nimi by byli senioři nebo rodiny s dětmi, pokud se ocitnou v bytové nouzi. Město chce také podpořit mladé lidi z dětských domovů.

Definitivní rozhodnutí, zda takové bydlení město vytvoří, zatím nepadlo. „Nebude to jen o tom poskytnout lidem bydlení, ale bude třeba i další sociální práce s nimi. Aby stabilizovali svou životní situaci a byli schopni obstát v komerčním bydlení. Kromě bytů tedy musí existovat i funkční systém pomoci. Dát jen bydlení nic neřeší,“ upozornila vedoucí odboru sociálních věcí Kamila Sulíková.