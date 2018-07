Z Nechranic se vylovilo rekordně kaprů, rybáři ale radost nemají

Nechranice - Rybáři tvrdí, že kvantita ryb je na úkor jejich kvality. Svaz nesouhlasí.

Nechranická přehrada láká jachtaře i rybářeFoto: Deník/Miroslav Rada

Třeboňský kapr je sice možná tím nejznámějším českým šupináčem, loni se ale pro talíře nejvíce ohřívala ryba jiná. V revíru na vodní nádrži Nechranice vytahali v roce 2017 rybáři nejvíce ryb z celé ČR. Podle některých se ale není čím chlubit. Kaprů je prý ve vodě až příliš, navíc jde o drobné kusy. Kapitální úlovky tam chytnou jen vzácně.

Kaprů vylovili rybáři za loňský rok z revíru skoro 50 tisíc. „Celkem se na přehradě Nechranice v roce 2017 ulovilo 47 246 kusů a 94 850 kilogramů kapra. Takové množství kapra nebylo uloveno - velmi výrazným rozdílem - ani na podstatně větších přehradách, jako jsou Lipno nebo Orlík, ale ani na dalších přibližně stejně velkých přehradách jako Slapy, Rozkoš a další,“ uvádí na svých webových stránkách severočeská divize Českého rybářského svazu.

Zpráva si ale po svém zveřejnění na začátku června vysloužila výraznou kritiku od rybářů. „Hospodaření je na Nechranicích podle mého názoru dlouhodobě špatné. Ve velkém se vysazují hlavně kapři. Jsou tu přemnožení a navíc jsou to malé kusy. A to už od násady, která se sem vysazuje,“ vysvětluje žatecký rybář Luboš Hryzka. „Když se povede jednou za čtrnáct dní chytit rybu nad deset kilo, což je všude jinde běžné, je to svátek. Nad 14 kilo už zázrak,“ popisuje své zkušenosti Hryzka.

I třicet malých kusů denně

Rybí populace podle chomutovského rybáře Karla Malíka uspokojí pouze nenáročné kolegy, kteří si v úlovcích nevybírají a ani nemají políčeno na kapitální kousky. „Podvyživených kaprů kolem jednoho dvou kil tu nachytáte i třicet kusů za den. Bez problému. To je ale samozřejmě špatně,“ myslí si Malík. Některé skupinky rybářů toho ale podle něj hojně využívají. „Už nemají sílu ani trpělivost na zápas s větším kusem. Sbalí ale plný batoh malých kapříků a jsou spokojení,“ dodává rybář Malík.

Další rybáři zase kritizují, že velké množství kaprů má negativní vliv na druhovou rozmanitost. „Nechytají se tam vůbec dravé ryby, ročně si vytáhnu maximálně tak pět šest kousků. Vytlačují je sumci, taky vysázení před lety ve velkém, kterým kapři slouží jako žrádlo. Proto se vysazují v takovém množství,“ myslí si rybář z Litvínova Jakub Šindela.

Rybářský svaz ale kritiku svého hospodaření odmítá a s informací, že je kapr v Nechranicích přemnožený a škodí, nesouhlasí. „Je to nesmysl,“ reagoval stručně jednatel Severočeského územního rybářského svazu Tomáš Kava. V letošním roce svaz do přehrady vysázel už dva druhy dravců - štiky a candáty. V blízké době by měl přibýt také úhoř.