Staré potrubí spolkne miliony korun

Lounsko - Oprav se dočkají vodovody, kanalizace i úpravna vody.

Výstavba kanalizace - ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Více než 160 milionů korun hodlá v letošním roce investovat Severočeská vodárenská společnost (SVS) do rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v okrese Louny. Je to jedna z největších částek v posledních letech, v plánu je 25 větších staveb.

V plánu SVS pro letošní rok je například rekonstrukce vodovodu ve Vršovicích u Loun, kde se bude vyměňovat přes půl století staré potrubí po téměř celé vesnici. „Máme u nás vodovod z roku 1964. Není nijak extrémně poruchový, ale je z materiálů, které už nevyhovují. Proto jsme rádi, že se u nás bude rekonstrukce vodovodu dělat, sami jsme o to usilovali,“ sdělila starostka Vršovic Pavlína Adamová.

Ve Vršovicích se kopalo už loni, obec stavěla novou splaškovou kanalizaci. „Chtěli jsme obě akce spojit, ale nepovedlo se to sladit. Takže se bude letos kopat znovu,“ řekla starostka.

Po rekonstrukci vodovodu se chtějí ve Vršovicích pustit do oprav povrchů ulic, letos mají v plánu dvě. Další by rádi udělali v dalších letech. „Samozřejmě je to o penězích,“ dodala starostka.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace provede SVS také na několika místech v Žatci. V plánu jsou opravy v ulicích Elišky Krásnohorské a Svatopluka Čecha a také v centru města v ulicích Obloukova a Dvořákova.

Společnost se chystá také na dokončení výměny potrubí v ulici Volyňských Čechů. Ne všechny práce se tam stihly loni, v horní části ulice se tak bude opravovat ještě letos. „Dokončení stavby je po aktualizaci harmonogramu prací stanoveno na 30. června 2018,“ připomněl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Až bude rekonstrukce vodovodu a kanalizace v této ulici hotová, na řadu přijdou opravy chodníků a povrchu silnice. Zatímco o chodníky se postará město, opravu silnice zaplatí s přispěním evropské dotace Ústecký kraj.

NA JAŘE SE VRHNOU NA NERUDOVO NÁMĚSTÍ

Další podobná investice v Žatci se chystá na Nerudově náměstí. Město ho chce letos přeměnit k nepoznání, plochu čeká zásadní proměna. Celý prostor se vydláždí, změní se jeho celkový vzhled. „Uprostřed vznikne prostor v podobě obdélníku pro parkování aut. Vysadí se nové stromy, místo doplní plastika,“ sdělil Marek Pataky z odboru rozvoje žatecké radnice. V plánu je také osazení nových laviček, odpadkových košů a lamp veřejného osvětlení.

Také této investici ze strany města má předcházet rekonstrukce vodovodu a kanalizace. SVS na to loni získala stavební povolení, práce by měly začít na jaře letošního roku.

PENÍZE PŮJDOU I NA ÚPRAVNU VODY

Významnou letošní investicí SVS je rekonstrukce úpravny vody v Holedči u Žatce, která z tamních vrtů zásobuje Žatec a okolní obce. Jen letos do ní má jít 60 milionů korun.

Do Žatce míří voda z nádrží Žlutice na Karlovarsku, Přísečnice na Chomutovsku a právě z čerpací stanice Holedeč. Zatímco Žlutice a Přísečnice dodávají zákazníkům povrchovou vodu, holedečská úpravna vodu podzemní.

Vrty a úpravna vody v Holedči vznikly už ve 20. letech minulého století. V roce 1967 došlo k její přestavbě, zároveň se zvýšil počet vrtů, ze kterých se voda z podzemí čerpá.

Voda z Holedče zásobuje obyvatele nejen Žatce, ale i řady obcí na Žatecku a Lounsku.