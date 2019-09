Ve středu vyrostlo před radnicí hlavní pódium, druhé přibylo ve čtvrtek na náměstí Prokopa Velkého. Třetí scéna bude v areálu letního kina. Od čtvrtečního večera až do nedělního rána je pro dopravu uzavřené centrum města. „Mimožatečtí návštěvníci by měli využít k parkování okrajové části města a velká parkoviště u supermarketů,“ radí Karel Fiala z Městského divadla v Žatci, které slavnosti organizuje.

Letos jejich práci komplikovalo několik investičních akcí v centru města. V posledních dnech se dokončila pokládka povrchu ve Dvořákově ulici, kde bude historické tržiště, a do použitelného stavu stavbaři uvedli Nákladní ulici a Nerudovo náměstí, které slouží pro parkování stánkařů a jako zázemí Dočesné. Kvůli pokračující rekonstrukci radnice bude pódium dál od ní a bude menší. To s sebou přinese méně stánků v tomto prostoru. „Snad bude vše v pořádku, ve složení programu žádná změna není,“ okomentoval poslední chvíle před zahájením slavností ředitel divadla Martin Veselý.

Na nápor lidí se připravují policisté, hasiči i záchranáři. Hlídky státní i městské policie jsou posílené, starat se budou hlavně o dopravu a veřejný pořádek. „Všech 21 strážníků se během Dočesné vystřídá ve službě. Nikdo nemá volno či dovolenou,“ sdělil ředitel Městské policie v Žatci Miroslav Solar.

Služby budou posílené hlavně odpoledne a během nocí. „Kromě dopravy a preventivního dohledu nad veřejným pořádkem každoročně řešíme ztracené děti. Během Dočesné jich je tak deset až patnáct,“ popsal Miroslav Solar.

Na slavnosti se připravuje také Sbor dobrovolných hasičů v Žatci. „Z 18 členů, které má naše jednotka, bude většina na Dočesné. Budeme mít opět dvě stanoviště, jedno u chmelničky a druhé v ulici Komenského alej,“ vysvětlil velitel sboru Libor Staněk. Dobrovolní hasiči během slavností zajišťují požární asistenci, průjezdnost centra vzhledem k množství lidí je totiž značně omezená. V minulosti hasili například hořící odpadkové koše, řešili také neukázněnost stánkařů, kteří čas od času vysypou někam žhavé uhlí z grilu nebo vylijí přepálený olej. „Pomáháme také záchranářům s transportem pacientů, když potřebují,“ dodal Libor Staněk.

Už tradičně bdí nad návštěvníky Dočesné také Záchranáři Žatec, kteří pomáhají při zdravotních komplikacích. Letos se během slavností vystřídá dvacet členů tohoto dobrovolného sdružení. „Lehčí případy ošetřujeme sami, k těm závažnějším voláme Zdravotnickou záchrannou službu,“ uvedl ředitel sdružení Slavomil Jurnečka. V minulých letech se během slavností setkali s různými zdravotními komplikacemi u návštěvníků od píchnutí hmyzem a úrazů až po kolapsy organismu.

Program Dočesné v Žatci 2019

Pátek 6. září

Nexen Tire Stage (Náměstí Svobody)

18:00 - 18:40 Zahájení (fanfáry, Chmelobrana, zástupci města)

18:00 - 24:00 Moderátoři: Radka Mašková a Radek Jirgl

18:40 - 19:20 Děti městu (Děti z MŠ, ZŠ a ZUŠ Žatec)

19:20 - 20:20 The Little Bit Band

21:00 - 22:10 Vladimír Mišík a ETC

21:00 - 22:10 ABBA.cz

Witte Stage (Letní kino - Vrchlického ulice)

18:00 - 24:00 Moderátor: Karel Fiala

18:00 - 18:20 Zahájení

18:20 - 19:30 Slza

20:00 - 21:00 Honza Křížek

21:30 - 22:30 Luboš Pospíšil a 5P

23:00 - 24:00 Dunaj

Solar Turbines Stage (Náměstí Prokopa Velkého)

18:00 - 24:00 Moderátor: Milan Hořejší

18:00 - 18:20 Zahájení

18:20 - 19:20 Eva a Vašek

19:50 - 20:50 František Nedvěd a Tie Break

21:20 - 22:30 Sebastian

23:00 - 24:00 Průvan

Historické tržiště u divadla (Dvořákova ulice u Divadla)

18:00 – 24:00 Dobové prodejní stánky, dobová řemesla, soutěže pro děti a rodiče.

Každou hodinu historický program (turnaje pro děti, rytířské souboje, alchymista atd.)

Sobota 7. září

Nexen Tire Stage (Náměstí Svobody)

12:00 - 24:00 Moderátor: Radek Jirgl

12:15 - 13:00 Žatečanka

13:00 - 13:35 Zahájení, delegace a prtneři Dočesné

13:35 - 13:55 Vyhodnocení degustace piva

13:55 - 15:00 Žatečanka + tanec s korbelem a ruční česání chmele

15:00 - 15:20 Nexen Tire - soutěž generálního partnera

15:30 - 16:40 Janek Ledecký s kapelou

17:00 - 18:00 Dominik Hanza

18:30 - 19:20 Junior Big Band Litvínov

20:00 - 21:10 Petr Kotvald a Trik

21:50 - 23:00 Petra Janů a Amsterdam

Witte Stage (Letní kino - Vrchlického ulice)

14:00 - 24:00 Moderátor: Karel Fiala

13:45 - 14:45 Mňága a Žďorp

15:40 - 16:40 Monkey Business

17:00 - 18:00 Iron Maiden Tribute-Blood Brothers

18:40 - 19:40 Alkehol

20:20 - 21:20 Jana Kratochvílová a Illuminati.ca

22:00 - 23:00 Hlahol

Solar Turbines Stage (Náměstí Prokopa Velkého)

10:30 - 24:00 Moderátor: Milan Hořejší

10:30 - 11:00 Jitřenka (pohádka Chmeloví skřítci)

11:30 - 13:30 Jiří Hadaš, kouzelný karneval

14:00 - 15:00 Veselá trojka

15:30 - 16:30 Red Dwarf Band

17:00 - 18:00 Malina Brothers

18:40 - 19:40 Thom Artway

20:20 - 21:20 N.O.H.A.

22:00 - 23:00 Ota Balage Band

Historické tržiště u divadla (Dvořákova ulice u Divadla)

11:00 – 22:00 Dobové prodejní stánky, dobová řemesla, soutěže pro děti a rodiče.

Každou hodinu historický program (turnaje pro děti, rytířské souboje, alchymista atd.)



Skatepark pod hradbami (Nákladní ulice)

09:00 - 14:00 Streetball Cup Žatec 2019 (8. ročník)

13:00 - 18:00 Skatečesná 2019 (vol. VII.)

Festival Underwall 2019 (live stage Nákladní ulice)

Najust, Plavky, DJ Jorge Naipes, dražba obrazů, Kompromis, Supa, Ultrazvuk, Prop Dylan, PJ, M-Dot

Doprovodné akce:

Pátek 6. 9. a Sobota 7. 9.

Regionální muzeum K. A. Polánka (výstava o žateckých hospodách "Přijďte k nám na jedno", 5. až 8. 9., 13:00 – 17:00)



Chovatelský areál Žatec (výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů, 6. a 7. 9., 9:00 – 18:00)



Stará Papírna (výstava kaktusů a sukulentů, 6. a 7. 9., 9:00 – 17:00)



Husitská Bašta (Expozice muzea Homolupulů, pořádá Chmelobrana)



Odborná degustace piv (Chmelařský institut, 5. 9. a 6. 9.)



Živý Obraz – ukázka ručního česání chmele v nejmenší chmelničce na nám. Svobody



Pivovar Dočesné 2019 – sms soutěž v kategorii malých a středních resp. velkých pivovarů



Zábavné atrakce (Hošťálkovo nám, Žižkovo nám, nám 5. Května)

Zdroj: docesna.cz