Začneme raději od podlahy. Obce opravovat brownfieldy nechtějí

Přestavba starých budov příliš zatěžuje rozpočet měst. Proto o dotace nežádají.

Postavit nový, nebo opravit starý? Dilema, nad kterým přemýšlel snad každý, kdo si někdy kupoval dům, není cizí ani samosprávám. Ministerstvo průmyslu a obchodu přijímá žádosti o dotaci na regeneraci nevyužívaných areálů a objektů, obce v regionu si na ně ale nemyslí. Budovy se jim vyplatí spíše zbourat a pozemky prodat nebo postavit objekty nové.

Tento rok chce ministerstvo rozdat v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, které vyhodnotilo jako strukturálně postižené, až 180 milionů korun. „Základní myšlenkou programu je nejen vyřešit situaci zanedbaných a mnohdy ekologicky znečištěných areálů a ploch, ale prostřednictvím jejich nového využití hospodářsky pozvednout postižené regiony,“ vysvětluje ředitelka státní agentury CzechInvest Silvana Jirotko.

Přestože se na Chomutovsku, Mostecku a Lounsku nachází podle údajů agentury CzechInvest téměř dvacítka brownfieldů, jejich přeměna na moderní stavby se nechystá. Majitelé dávají přednost zbourání a následnému prodeji pozemků nebo chtějí začít s novou stavbou „od podlahy“.

Kasárna v Podbořanech

S obrovským brownfieldem na svém území se přes deset let vypořádávalo město Podbořany. Areál bývalých vojenských kasáren rozkouskovalo na pozemky, které dále nabízelo zájemcům. „Na regeneraci jsme dotace ale nečerpali, vydali jsme se cestou demolic,“ říká starosta Podbořan Radek Reindl. „Teď jsme prodali poslední halu a majitel, tuším, chce o dotaci žádat. Nám se ale vždy spíše vyplatila ta demolice než investovat do brownfieldu,“ doplňuje Reindl.

Nad čerpáním dotace nepřemýšlí ani Chomutov. „Město zatím podobné objekty bouralo nebo chce zbourat,“ říká mluvčí Chomutova Tomáš Branda. Příkladem je loňská demolice hotelu U Jezera nebo letošní demolice základní školy na Kamenném vrchu či plánované zbourání domu v Riegrově ulici. „Brownfieldem byla také kasárna, místo kde je nyní volnočasový areál na Zadních Vinohradech,“ dodává Branda.

Nevyužívané objekty a areály jsou v menších obcích povětšinou v soukromých rukách, ony samotné by ale o jejich využívání spíše nestály. V osadě Sedlec u Korozluk na Mostecku stojí majitelem nevyužívané bramborové sklady. Kdyby se vlastník rozhodl areál obci prodat, znamenalo by to pro ni velkou finanční zátěž.

„Máme 210 obyvatel a potřebujeme investovat do kanalizace a podobných věcí. Samozřejmě že by se mi líbilo ho tu nemít a postavit místo něho třeba domky, ale ty náklady by byly obrovské i s dotací,“ uzavírá starosta Korozluk Miroslav Nedrda.

Brownfield (z angličtiny, česky „hnědé pole“)

je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívaná, zanedbaná a může být i kontaminovaná. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Může se jednat o jednotlivé budovy, komplexy budov, areály s budovami nebo jen plochy bez budov. Patří sem nevyužívané zemědělské a průmyslové stavby a areály, nevyužité dopravní stavby a skladové prostory, prázdné administrativní budovy a kulturní centra, nevyužitá nákupní centra, ale i nevyužité obytné budovy.

