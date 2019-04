Vlastní ředkvičky, kedlubny nebo mrkev. Není nad chuť zeleniny ze zahrádky. Nebo snad útulná chatička, trávník, lehátko, pár ovocných stromků s lahodnými plody? Zájemců o relax i pěstování je stále více. Jenže najít dobrý pozemek je obtížný úkol, volných zahrad je minimum.

„Je lepší být na zahrádce než zavřený v paneláku. Volné zahrady ale nejsou, lidé je strašně málo pouští,“ uvedl předseda Zahrádkářské osady Mír v Chomutově Zbyněk Vytiska.

O tom, že zahrádkaření opět prožívá boom, vědí také v Mostě. „Lidé si chtějí v uspěchané době odpočinout a zahrádka je ideální. Zájem je velký a stále roste. Jenže volné zahrádky prostě nejsou. Výjimečně, když se někdo stěhuje nebo hodně zestárne,“ potvrdil Milan Pech, předseda jedné z tamních organizací Českého zahrádkářského svazu.

Malou zahrádku hledá už nějaký čas Martin Sýkora ze Žatce. „Chtěl bych tam trávit čas s rodinou. Koupit zahrádku nechci, to je teď pro mě drahé, a pronájem jsem zatím žádný dobrý nenašel. Několik nabídek jsem za poslední měsíce sice viděl, ale to nebyla dobrá místa nebo to bylo hodně zanedbané. Zatím tedy čekám,“ řekl.

Například v Lounech jsou aktuálně v nabídce realitních kanceláří k prodeji tři zahrady, v Mostě jedna, v Žatci sedm. Jejich ceny však jdou nahoru, a tak lidé velmi často volí pronájem. Pozemky pronajímají prakticky všechna města v regionu, často také zahrádkářské svazy a sdružení. Jenže kapacity jsou omezené a lidé si zahrádky „drží“. Majitelé se mění jen velmi málo. „O zahrady je velký zájem. Lidé se informují poměrně často,“ připomněla Kamila Rasochová z jirkovské radnice. Volnou tam nemají. Stejné je to i v Litvínově. Více se lidé ptají také v Lounech.

Stovky pozemků

Žatec pronajímá na 400 zahrad. „V současné době jednu nabízíme,“ informovala Martina Donínová z tamní radnice. „Poptávka po zahrádkách je ale vyšší než nabídka,“ dodala.

Most a Podbořany mají více než 100 zahrad, Litvínov 200. „Vše obsazeno,“ hlásí z měst. A situace se do budoucna zřejmě nezlepší. Nové pozemky pro zahrádky totiž nepřipravuje žádné město v regionu. Důvod je jednoduchý radnice nevlastní žádné vhodné parcely pro nové zahrady.

Stále častěji nemá na zahrádkách hlavní slovo pěstování. Více a více zahrad je odpočinkových. Potvrzují to i zkušení zahrádkáři. „Je to jak u koho. Mladší je chtějí spíše na odpočinek a grilování, starší více pěstují. Ale hlavní je u všech relax,“ podotkl Zbyněk Vytiska. „Vyloženě odpočinkových zahrad přibývá. Ale každý alespoň něco pěstuje a má pak z vlastních plodů radost,“ doplnil Milan Pech.