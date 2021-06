Developerský projekt opět připravuje společnost Ekostavby Louny. V lokalitě koupila pozemky, další směnila s městem. „V místě plánujeme výstavbu rodinných domů. Projekt je v samém začátku, hovořit o nějakých termínech, je zatím proto předčasné,“ sdělila ředitelka marketingu a správy nemovitostí společnosti Kateřina Skalická.

Rodinné domy by měly vyrůst na parcelách mezi Akátovou ulicí, zmíněným parkem a rozvodnou elektrické energie. V této souvislosti Ekostavby směnily nedávno s městem pozemky. „Město převedlo na Ekostavby pozemky o ploše 16 tisíc metrů čtverečních, naopak společnost na město 11 tisíc metrů,“ přiblížil lounský starosta Pavel Janda s tím, že firma k tomu zaplatila městu rozdíl v cenách směňovaných pozemků ve výši 3,3 milionu korun. „O podobě budoucí čtvrti Zahradní město 2 se společností jednáme, a to i s naším městským architektem. Chtěli bychom, aby měla podobně velkoryse řešená veřejná prostranství jako v Zahradním městě, na které bude navazovat,“ dodal starosta.

Město Louny opustili vojáci v 90. letech, pozemky a budovy stát převedl na město. V místě bývalého armádního areálu vyrostla v průběhu let nová čtvrť Zahradní město. Kromě rodinných domů, pro které prodávalo parcely přímo město, v lokalitě vznikly v rámci projektu společnosti Ekostavby Louny také bytové a multifunkční objekty s komerčními prostory. Podobný projekt, přeměnu části kasáren na obytnou a obchodní čtvrť, společnost realizuje také v Žatci.

Směnou se společností Ekostavby získaly Louny pozemky za rozvodnou u Zahradního města poblíž zahrádkářské osady. „Je to taková rezerva do budoucnosti. Místo, kde by se mohlo město někdy rozvíjet,“ popsal starosta. I na těchto pozemcích je nyní pole, změna využití není v nejbližších letech pravděpodobná.

V Lounech se připravují developerské projekty i na jiných místech. Rodinné domy by v následujících letech měly vyrůst na opačné straně města – u ulic Zeměšská a Volkmannova.