Zahrady se v kraji o víkendu otevřou na desítce míst

Ústecký kraj – Desítka míst v Ústeckém kraji se zapojila do celoevropského Víkendu otevřených zahrad.

Ilustrační foto.Foto: David Vondráček

V sobotu 9. a neděli 10. května si zájemci mohou prohlédnout tato nevšední a mnohdy uzavřená místa. Čekají na ně doplňkové programy koncipované pro tuto ojedinělou akci.

Do projektu se zapojily oba státní zámky v okrese Louny. Stekník u Žatce zve na prohlídku svých terasovitých zahrad s právě rozkvetlými růžemi, Krásný Dvůr na Podbořansku zase láká na rozlehlý park. „V sobotu i neděli je možné se od 11 hodin vydat na komentovanou procházku naším zámeckým parkem. Zájemci se při ní od průvodce dozví o jeho historii a o stavbách v něm stojících. Účastníci procházky si budou moci výjimečně prohlédnout i běžně nepřístupnou Francouzskou zahradu,“ zve kastelánka Michaela Hofmanová. Předpokládaná délka procházky je šest kilometrů a trvá asi dvě hodiny. Součástí akce v Krásném Dvoře bude také dětský program. V neděli 10. června se od 15 hodin u Novogotického templu uskuteční koncert žáků Základní umělecké školy Podbořany.

Do Víkendu otevřených zahrad se zapojí také v Mostě, a to v parku Střed. Ten prochází postupnou obnovou. Na neděli od 14 do 18 hodin tam pořadatelé chystají bohatý program pro všechny věkové kategorie. Zahájí ho vernisáž výstavy historických fotografií parku a vzpomínek Mostečanů na dobu jeho největší slávy. „Návštěvníci mohou navrhnout, co by v parku nemělo chybět. Doufám, že se nám podaří oslovit co nejvíce lidí a získat co nejvíce podnětů,“ sdělil mostecký primátor Jan Paparega.

Na akci zahájí charitativní sbírku města na příspěvek na léčbu, rehabilitaci nebo pořízení speciálních pomůcek pro Natálku z Mostu, která trpí závažným genetickým onemocněním.

K poslechu a případně i k tanci zahraje oblíbená mostecká jazzová kapela Big Band Zdenka Tölga hity ze 70. a 80. let.

Na Mostecku se do Víkendu otevřených zahrad zapojí také zámek Jezeří u Horního Jiřetína. V sobotu i neděli od 14 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka dochované části zámecké zahrady.

Velké Březno, Lipová, Libochovice…

Chloubou zámku ve Velkém Březně na Ústecku bude tento víkend růžový park s historickými růžemi, které právě kvetou. „Na zámek patří dobré jídlo a pití, dobrá hudba a květiny. Interiéry zámku po vyzdobení zahradníkem Zdeňkem Divíškem zcela změní vzhled, květiny má v malíčku, je to profík. Nejvíc sluší květiny naší chodbě, hudebnímu salonku i orientálnímu salonku, velmi hezký je i taneční sál. Vůbec je nádherné, když je zámek zaplaven květinami. Zahradník návštěvníky provede také parkem, i ten má v malíčku,“ sdělil kastelán Miloš Musil. Pro zájemce jsou na sobotu připraveny dvě květinové komentované prohlídky.

O víkendu se koná také program v Lipové u Šluknova na Děčínsku. Vystoupí mim, profesionální kaskadéři, zpěvák Jakub Ondra, chybět nebude ohňostroj.

Zájemci si mohou také prohlédnout Vlčihorskou zahradu u Krásné Lípy na Děčínsku, kde se v sobotu chystají komentované prohlídky v 10, ve 12 a ve 14 hodin.

Na zámek i do levandulové zahrady

Do Víkendu otevřených zahrad se zapojí také zámek v Libochovicích na Litoměřicku. Pro veřejnost bude v sobotu a neděli otevřený historický palmový skleník, ve kterém je možné zhlédnout výstava kaktusů.

Otevřená je také soukromá Levandulová zahrada Anette. Ta se nachází v obci Klapý pod hradem Hazmburk na Litoměřicku. Slouží také pro množení trvalek a sběr levandule. Otevřeno bude oba dva dny od 10 do 17 hodin, doprovodný program ukáže aranžování kytic ze zahrady.

Do Víkendu otevřených zahrad se zapojila také další soukromá zahrada na Litoměřicku – Loubní v Úštěku. Chystá se povídání o zahradě a v sobotu od 14 hodin autorské čtení z dětské knížky.