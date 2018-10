Zájemci o nové zaměstnání se mohou poptat na Burze práce

Pro naše významné klienty, mezinárodní a stabilní společnosti působící v oblasti automobilového průmyslu, hledáme šikovné muže a ženy na různé výrobní pozice. Nabízíme dlouhodobou spolupráci, zajímavou měsíční mzdu i další příplatky a bonusy. Hledáte práci rovnou po škole nebo jste pracovali v jiném oboru? Nemáte praxí? NEVADÍ! Se vším Vám rádi pomůžeme a důkladně Vás zaškolíme. Hledáte práci v blízkém okolí svého bydliště a chtěli byste nastoupit IHNED nebo dle Vašich možností, tak se určitě ozvěte a my Vám s výběrem pomůžeme. Vybereme práci přímo pro Vás. Jaká bude Vaše náplň práce: Kompletace výrobků a jejich balení. Vizuální kontrola kvality výrobků. Obsluha strojů a výrobních linek – manipulace s výrobky. #BU1j7

Prodavači potravinářského zboží Prodavač/ka maso, uzeniny, lahůdky - ŽATEC. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jedná se o řeznictví Procházka (PMU CZ, a. s.), v prostorách Penny Marketu ve městě ŽATEC. , , Pracovní náplň , • prodej masa , • příprava a prodej uzenin, lahůdek a pečiva , • manipulace se zbožím , , Požadujeme , • vyučení v oboru (prodavač nebo řezník) výhodou , • chuť do práce , • nezaučené zaučíme , , Nabízíme , • pracovní poměr na dobu neurčitou s pravidelně vyplácenou mzdou , • bonusy za plnění tržeb, zaměstnanecké nákupy, stravenky , • kreativní práci s lidmi s možností postupu , , V případě zájmu se v dopoledních hodinách zastavte přímo na prodejně, nebo svůj životopis zašlete na mzofova@prochazka.cz.. Pracoviště: Pmu cz, a.s., pracoviště žatec, Husova, č.p. 2812, 438 01 Žatec 1. Informace: Michaela Zofová, +420 727 901 088.

Řídící pracovníci v ostatních službách (cestovní kanceláře, nemovitosti, opravárenské služby, osobní služby a jiné) Operátor/ka. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 18000 kč, mzda max. 23000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Rozšiřte řady zaměstnanců CTSCZ spol. s r.o.,v nově otevřeném call centru telekomunikační společnosti v Lounech. Přijmeme nové kolegy. Příjemný a profesionální tým všech věkových kategorií. I pro nové operátory dovolená v létě. , Náplní práce: , - poskytování informací o službách zákazníkům , - jednoduchá práce na PC , Co nabízíme: , - pracovní prostředí na náměstí v centru Loun , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - Průměrný měsíční plat 21 000,-Kč , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - na odměnách a bonusech možnost zdvojnásobení platu , - zajímavý finanční bonus za 100% docházku , - pravidelný měsíční zaměstnanecký příspěvek na soukromý telefon , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - zajímavé motivační soutěže (tablet, mobilní telefon, oblečení), - Dlouhodobé soutěže o dovolené pro 2 osoby k moři a pro 2 osoby do evropského velkoměsta (Benátky, Florencie, Řím, Barcelona, Londýn, Paříž, Amsterdam) , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory a teamleadery do vedoucích pozic , HLÁSIT SE: Ilona Egydyová, tel.: 601158251. Životopisy zasílejte na e-mail: prace@ctscz.cz. Pracoviště: Ctscz spol. s r.o., pracoviště louny, Mírové náměstí, č.p. 127, 440 01 Louny 1. Informace: Denisa Macešková, +420 601 158 251.