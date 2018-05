Zakazovat cirkusy se nechystáme, zní z měst. Jen v Klášterci o tom uvažují

Ústecký kraj /ANKETA/ - Zákaz produkce zvířecích cirkusů na území města navrhli žáci v Klášterci nad Ohří. Tamní zastupitelé se tím zabývají.

Málokteré téma dokáže na sociálních sítích vyvolat takovou bouři, jakou je příjezd cirkusu. Obyvatelé v tu chvíli vytvoří dva nesmiřitelné tábory.

„Je to týrání zvířat a měli by to zakázat,“ zní nejčastěji od kritiků, zatímco milovníci cirkusu si kupují lístky do nejpřednější lóže. Ve světě mají zatím odpůrci větší pochopení, řada států či měst už na svém území cirkus se zvířaty zakázala. U nás by první vlaštovkou mohl být Klášterec nad Ohří, následovníky ale zřejmě hned nenajde.

Klášterecké zastupitelstvo si na zasedání na konci dubna vyslechlo návrh žákovského zastupitelstva na zrušení cirkusu. „Podnětem se budeme zabývat, sesbíráme všechny podklady, abychom se k tomu při hlasování mohli rozhodnout jako zastupitelé,“ říká starosta města Štefan Drozd. Oporu návrh má, kladně se například vyjádřil i ředitel kláštereckého zámku a radní Petr Hybner. „Návrh žákovského zastupitelstva bych podpořil,“ potvrzuje Hybner.

Úplný zákaz využívání divokých zvířat v cirkusech platí ve dvanácti státech Evropy, ale třeba i v Íránu, Izraeli, Singapuru a několika amerických státech. V ČR první podnět na městské úrovni zatím ale přichází pouze z Klášterce. „Jinou snahu zatím neevidujeme,“ říká koordinátorka kampaně Cirkusy bez zvířat Lucie Hemrová. Ačkoli cirkus ve městech odmítají na internetu stovky lidí, stížnosti zatím zůstávají pouze na webu. Na města žádné požadavky nevznášejí. „Žádný podnět na město nedorazil, tedy ani nechystáme v tomto ohledu přijímat nějaké opatření,“ potvrdil mluvčí Jirkova Josef Dušek.

Stejnou zkušenost mají i další radnice napříč krajem. „Rada ani zastupitelstvo se tímto tématem nezabývalo a v nejbližší době podle schválených programů ani zabývat nebude,“ říká mluvčí mostecké radnice Petr Dundek. V souvislosti s cirkusy zaznamenalo město jen jednu stížnost. „Týkala se velkého hluku. Ale to už je několik let. Petice jinak nebyla zaznamenána žádná,“ dodává Dundek.

Jeden z mála protestů zažil Děčín, loni v srpnu se před cirkusem Arlet shromáždily s transparenty desítky lidí. Ačkoli protest proti využívání zvířat podporu našel i v náměstkovi primátorky Valdemaru Grešíkovi, návrh či petice za zákaz se před zastupitelstvo ani radu města nedostal.

Kromě nedostatku podnětů nemají města pro případný zákaz oporu v zákoně. „Novela zákona o ochraně zvířat z roku 2004 zakázala pouze vystupování některých druhů volně žijících zvířat. U zákonodárců nebyla vůle, aby se zákaz vztahoval na všechna,“ vysvětluje Lucie Hemrová. „Ministerstvo životního prostředí nyní připravuje novou novelu, do které bychom chtěli zákaz prosadit. Proto i sbíráme podpisy pod petici,“ doplňuje Hemrová. Podle ní ale města způsob, jak na svém území cirkus zakázat, mají. „Mohou zamítnout cirkusu pronájem svého pozemku,“ doplňuje Hemrová.