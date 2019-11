Škola na projekt za 7,1 milionu korun získala dotaci ve výši devadesáti procent z Integrovaného regionálního operačního programu, zbytek zaplatila ze svého. V celé škole, kam dochází 540 žáků, se navíc přebudovala už nevyhovující internetová síť včetně wi-fi připojení.

Učebny jsou vybavené zbrusu novým nábytkem, stoly, lavicemi, židlemi i počítačovou technikou. „Učebny nevyhovovaly současným trendům výuky. V přírodovědné učebně nešlo vést badatelskou činnost, v jazykové vlastně nebylo nic, jen lavice a stoly,“ popsala ředitelka Základní školy J. A. Komenského Louny Dana Tužilová.

V jazykové učebně je nyní 24 počítačů, které jsou vzájemně propojené s počítačem učitele. Každý žák má svá sluchátka a mikrofon. „Děti tak mohou být neustále aktivní. Učitel může každému zasílat různé úkoly, s každým se může bavit zvlášť,“ vysvětlila ředitelka. Ve škole se učí angličtina, němčina, francouzština a španělština, díky moderní učebně je nyní výuka cizích jazyků kvalitnější.

Po modernizaci učebny a nákupu nového přístrojového vybavení se ve škole zlepšily také možnosti praktické výuky fyziky, chemie nebo přírodopisu.

„Rozdíl je zásadní. Velice rád používám moderní techniku v hodinách, žáky to zajímá. Dřív jsme měli jednu učitelskou soupravu, na které jsem vše předváděl. Když si to měl každý žák sám vyzkoušet, zabralo nám půlhodiny, než se vystřídala celá třída. Teď si to vyzkouší během chvíle,“ vysvětlil zástupce ředitelky a dlouholetý učitel fyziky Richard Hnilica.

Město Louny škole celý projekt předfinancovalo, což byla podmínka dotace. „Tyto aktivity našich škol podporujeme. Zvyšuje to úroveň výuky našich dětí. Školy realizace takovýchto projektů stojí velké úsilí, výsledek ale stojí za to,“ sdělil lounský místostarosta Vladimír Antonín Hons.

Dotace pomáhají i dalším školám

Díky evropským penězům se zlepšují možnosti výuky i na jiných školách v okrese. Například v Postoloprtech se dokončuje projekt modernizace budov druhého stupně ZŠ včetně okolního areálu, součástí jsou rovněž moderní učebny jazyků a přírodovědných předmětů. „Stavební práce jsou kromě několika nedodělků hotové, místnosti se vybavují nábytkem, dokončují se rozvody počítačové sítě,“ přiblížil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Celkové náklady se vyšplhaly na 25 milionů korun, dotace činí 18,5 milionu. Nové učebny by měly dětem začít sloužit za pár týdnů.

Před pár dny v žatecké ZŠ Petra Bezruče slavnostně otevřeli novou učebnu, jejíž vznik byl rovněž spolufinancovaný z evropských dotací. Využívá se pro výuku cizích jazyků a informatiky. Projekt vyšel na 2,7 milionu korun. O evropské peníze na podobné modernizace učeben usilují také další školy v Žatci, například ZŠ Jižní a ZŠ Komenského alej. „V rámci našeho projektu by se měly dvě učebny zrenovovat od podlahy po strop a vybavit novou počítačovou technikou a přístrojovým vybavením včetně nového nábytku,“ řekl ředitel ZŠ Komenského alej Zdeněk Srp.