Martin Klika, velitel Městské policie Litvínov

Zdroj: Deník/Martin Vokurka

Strážníky samozřejmě školíme v rámci taktických postupů a situace rozebíráme. Debatujeme i o aktuálních zákrocích, které zmiňujete. Každý má na to určitý názor. Teď přišlo i stanovisko od jedné vzdělávací agentury a od právníků, jak by se mělo postupovat, takže naše lidi se snažíme s novými informacemi seznamovat. Spolupracujeme i s Městskou policií Most, která nám poskytla pro účely výcviku své zkušenosti, aby naši lidé věděli, jaké situace mohou nastat jinde. Na základě toho jsme začali školit jednotlivé směny, co a jak může nastat.

Mohu potvrdit, že některé situace bývají kolikrát kritické a krizové a snažíme se na ně strážníky připravit. Neříkám, že je vždy připravíme na sto procent, je to totiž složitá věc. Dneska jsme právě komunikovali s kolegy zákroky s přítomností dítěte. My v Litvínově k tomu máme blíž než v řadě jiných měst, protože jsme daleko víc propojeni se sociálními pracovníky a oddělením sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Často asistujeme u některých jejich úkonů v rodinách, nebo je alespoň ochraňujeme.

My přesně nevíme, co se u kolegů stalo před zákrokem a co bylo potom, ale dokážu si představit, že taková situace by mohla nastat i u nás. Dnes jsme probírali, co bychom udělali. Kluci ze směny řekli, „jasně, museli bychom dát dítě do služebního auta, počkat na OSPOD…“. To ale říkám za nás. Nikomu nevyčítám postup, který se odehrál. Strážníci jsou v celé zemi odborně připravováni, ale, bohužel, určité situace bývají velmi vypjaté. Když vidím některé kamerové záznamy, tak to těm klukům na ulici vůbec nezávidím. To říkám úplně otevřeně.