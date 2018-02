Zámecká zahrada bude otevřena pro zájemce celý rok

Postoloprty - Radnice v Postoloprtech v ní však nejprve musí nechat provést úpravy za více než milion korun, aby se lidé cítili bezpečněji.

Lavičky v Postoloprtském zámeckém parkuFoto: Deník/Libor Želinský

Zámecká zahrada, odpočinková plocha v centru Postoloprt, bude pro veřejnost volně přístupná po celý rok. Takový je nový záměr vedení města. Ještě předtím však je nutné provést v lokalitě určité úpravy. Ty směřují zejména k tomu, aby se lidé v zahradě cítili bezpečně a nebáli se tam chodit například i v podzimních a zimních večerech, kdy se brzy stmívá.

V parku, který obklopuje postoloprtský zámek, letos proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení, výměna lamp, oprava cest i mobiliáře. V rozpočtu města je na to připravena částka zhruba 1,3 milionu korun.

„Rada města rozhodla, že zkusíme na tuto akci získat příspěvek z dotačního programu pro prevenci kriminality. Ale i kdyby naše žádost nebyla do programu vybrána, zámeckou zahradu opravíme pouze na náklady města. Je to velmi potřebná investice," uvedl starosta Postoloprt Zdeněk Pištora.

V současnosti je zámecká zahrada volně přístupná pro veřejnost obvykle jen několik týdnů v roce, především v létě, anebo také při větších kulturních a společenských akcích, například květnových městských slavnostech nebo červnovém dětském dni. Snoubenci v případě zájmu v ní mohou po dohodě s městem také uzavřít sňatek. Jinak bývá většinu roku zamčena.

Zámek v Postoloprtech na archivním snímku. V památce například není ani jedno zasklené okno.

Se samotným zámkem, renesanční památkou z roku 1611, je situace ještě složitější. Zatímco zámecká zahrada je v majetku města a to ji může volně využívat a nakládat s ní podle svého uvážení, zámek je v majetku soukromé společnosti, v níž mají podíl čtyři právnické osoby, většinou z ciziny.

Tato situace trvá od roku 2004, předtím byla majitelem zámku Národní knihovna ČR, která zámek ještě za socialismu využívala jako depozitář - sklad knih a dalších věcí. Knihovna se k zámku dostala v 50. letech, předtím byl zestátněn jako všechny nemovitosti v majetku šlechty a hospodařil na něm Státní statek Žatec.

Nádvoří a průčelí zámku v Postoloprtech na archivním snímku.

Desítky let chátrá

Zámek, cenná památka a dříve pěkná dominanta města, tak desítky let chátrá, památku nikdo neopravuje, veřejnost do ní nemá přístup. Objekt je v havarijním stavu a občas do něj lezou jen vandalové a bezdomovci.

I když představitelé města opakovaně jednali s vlastníky zámku a snažili se přimět je k nějaké opravě a možnosti kulturního využívání, v této věci zatím nedošlo k žádnému posunu.