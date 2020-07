Opačná situace panuje v Novém Sedle na Žatecku. Tamní zámeček vlastní společnost se stejným italským jednatelem, avšak pronajala si ho obec a stará se o něj. Místní zatím využívají zámeckou zahradu, v plánu je vrátit život také do samotné památky.

„Zámek včetně parku máme od majitelů v dlouhodobém pronájmu. Oni jej nijak nevyužívali, nám se hodí. A to hlavně park, kde vznikla klidová zóna pro naše obyvatele, chodí tam děti ze školy a školky. Za pronájem neplatíme nic, staráme se o údržbu zeleně, provádíme svépomocí drobné opravy. V zahradě jsme umístili lavičky,“ přiblížil starosta Nového Sedla Petr Sýkora.

V objektu byla do roku 1992 mateřská škola, v té době se v restituci vrátil zámeček původním vlastníkům. Od restituentů jej koupila zemědělská společnost s italskými majiteli, která v obci hospodaří a chová dobytek. „S majiteli zámku máme dobré vztahy, vypomáháme si třeba i technikou,“ sdělil starosta.

Obec začala v poslední době nově upravený park využívat víc. V jeho romantickém prostředí proběhla v květnu první svatba, v závěru srpna se tam chystá rockový festival – první ročník Sedlofestu. Pořádá ho obec. „Chtěli bychom využívat i zámeček. Uvažujeme, že bychom v něm oddávali nebo by se tam mohly konat výstavy a další kulturní akce,“ nastínil Petr Sýkora.

Zkušenost z Cítolib a Postoloprt je jiná. Tamní zámky chátrají řadu let, majitelé, jak rovněž konstatoval lounský soud, se o ně nestarají. „V zámku se nic neděje. Naposledy na něm proběhly práce před rokem, kdy se opravovala část krytiny nad průčelím,“ řekl starosta Cítolib Petr Jindřich. „Stav zámku nás trápí. V zastupitelstvu jsme diskutovali, zda bychom ho neměli koupit. Znamenalo by to pro nás ale obrovské výdaje jak na koupi, tak ještě větší na rekonstrukci,“ dodal. Ani zámecká zahrada není veřejnosti přístupná, obec ji nijak nevyužívá.

Podobná situace panuje v Postoloprtech. I tamní zámek dál chátrá. „Jeho koupě je mimo finanční možnosti našeho města. Prvotní investici odhaduji na půl miliardy,“ sdělil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora. Naopak tamní zámeckou zahradu veřejnost využívá, během roku se tam koná řada kulturních akcí.