Původně architektonická perla, kterou zničilo zanedbání, teď vstává z popela. Zámek v Peruci se od 1. července otevírá veřejnosti. Návštěvníci se mohou těšit na nově zrestaurované šlechtické pokoje i zámecký park, kde se budou podávat různé pochoutky. Po prázdninách se zámek opět na čas uzavře.

Galerie malíře Emila Filly na zámku otevřená nebude, protože zde rekonstrukce stále pokračuje. Prohlídky zavedou turisty do západního křídla zámku. „K vidění budou přibližně dvě desítky reprezentativních pokojů a salonků,“ přibližuje Pavel Ondráček, který se svou partnerkou a zároveň majitelkou zámek spravuje. Šlechtické sídlo získalo ve druhé polovině 18. století rokokovou podobu, ve které ho uvidí i současní návštěvníci. Rokoko proslavené bohatou zdobností a využíváním nákladných materiálů ohromí v Peruci už při příchodu do zámku, na schodišti se sochařskou výzdobou slavného Ignáce Františka Platzera. „Veškeré vybavení zámku je původní, byť nepochází přímo z Peruce. V každém pokoji máme kachlová kamna, někde se podařilo zachovat i původní stropy, ještě z doby renesance,“ popisuje Ondráček.

Opravdovou lahůdku nabídne Peruc milovníkům umění. Interiéry doplní sbírka asi čtyřiceti originálů obrazů starých mistrů, mezi kterými kralují dvě podobizny císařovny Marie Terezie v životní velikosti. Jejich autorem je dvorní malíř panovnice Martin van Maytens.

Prohlídky budou probíhat od 1. července do 31. srpna každý den. V zámeckém parku se otevře bistro k občerstvení. „Smažák“ a hranolky byste tu ale hledali marně. Menu nabídne mořské plody, steaky, krocany, selátka a také autentickou ochutnávku indické kuchyně.

Zámek Peruc obhospodařuje tým Pavla Ondráčka, kterému patří i zámecký resort v Dětenicích na Jičínsku, pět let. Jeho partnerka ho zakoupila jako notně zchátralou budovu ze soukromých rukou. „Zámek byl prolezlý dřevomorkou, došlo tu bohužel i k zásahům do statiky,“ přibližuje neutěšený stav zámku Ondráček. „V minulých letech se například uřezala barokní táhla, nakláněly se stropy a hrozilo i zřícení schodiště,“ popisuje. Na restaurátory čekaly i historické podlahy zalité vrstvou betonu, kterou bylo nutné sundat. „Jedna dlaždice se obnovovala i čtyři hodiny,“ doplňuje.

Na špatný stav zámku vzpomínají i pamětníci na sociálních sítích, kde znovuotevření provázejí stovky komentářů. „Kdysi jsem v Peruci dělala diplomovou práci a zámek byl ruina s poškozenými stropy před zřícením. Určitě přijedu,“ těší se Světlana Voborníková.

Kvůli dalším opravám se perucká památka neotevře celá a posledním prázdninovým dnem se na čas opět uzavře. „Práce probíhají neustále, a jestli budou trvat dalších pět nebo deset let, to se nedá odhadnout,“ upozorňuje Ondráček. V následujících měsících se pozornost zaměří především na jižní křídlo, kde by měla najít místo galerie malíře Emila Filly.

Proměnu do pohádkového resortu jako v Dětenicích Ondráček vylučuje. Zámek spíše vidí jako místo pro konání svateb, firemních akcí a pro zážitkové ubytování.