„Podařilo se již obnovit spoustu prostor a prvků původní výzdoby. Byla opravena secesní vila, část střechy a krovů na hlavní zámecké budově, tam budou práce pokračovat i letos. Zrenovovány byly barokní záklopové stropy, práce probíhají také v parku i zahradách, kde bývala doslova džungle,” vypočítal Miloš Dempír, jak pokročily záchranné práce od roku 2020, kdy s obnovou památky začal.

Předtím, než se barokního sídla ujal nový zámecký pán, památka dlouhodobě strádala, její stav byl žalostný. Třicet let jen chátrala, neměla žádné využití, předtím tam 40 let hospodařil statek. „Zanedbání bylo obrovské,“ ví Dempír. A také díky tomu každoročně přibývají nové a nové problémy. I letos na jaře. „Zachránit poničený zámek není jednoduché. Když se něco podaří opravit, druhá část se začne rozpadat. Sesunula se zeď objektu bývalé kočárovny. Ta nyní hrozí zřícením. Přitom se jedná o hodnotnou stavbu, která esteticky dotváří celý areál zámku,“ trápí zámeckého pána.

Přízemí poničené budovy sloužilo ke stání zámeckých kočárů, střecha byla upravena na terasu, ze které se otevírá pohled na Nechranickou přehradu. Součástí budovy je i tříramenné schodiště vedoucí do parku. K záchraně mají pomoci peníze od dárců. „Projekčně je záchrana a obnova připravena. Mé prostředky i dotace z ministerstva kultury a Ústeckého kraje jsou však aktuálně směřovány zejména na záchranu střechy a krovu hlavní zámecké budovy, které jsou rovněž v havarijním stavu. A tak jsem se rozhodl založit sbírku na záchranu kočárovny,“ pokračoval Miloš Dempír.

Neutěšený stav je nově ale i na dalším místě. „Další havárie v předjarních dnech letošního roku poškodila severní hospodářskou budovu. Vlivem odcizení trámů z krovu v předchozích letech došlo k poškození a následnému propadnutí klenby v bývalých stájích,“ uvádí muž, který pro památky žije celý svůj život. Vždyť po studiích na Vyšší odborné škole správy kulturních památek byl správcem zámku v Branné v Jeseníkách, poté působil na zámku v Častolovicích a v Mníšku pod Brdy, následně se stal kastelánem hradu Svojanov.

S opravami zámku v Polákách výrazně pomáhají dobrovolníci. I letos bude moci veřejnost přispět k záchraně památky nejen finančním příspěvkem, ale také prací. Brigády se konají v sezoně zhruba jednou měsíčně, pracovat se bude také na zajištění nových problémových míst. „Je to pro mě velká pomoc, vždy se udělá strašně moc práce. Pokaždé se na brigádách schází zhruba dvacítka dobrovolníků. Nejbližší brigády budou o víkendech 30. dubna a 1. května, další pak 14. a 15. května,“ prozradil Dempír.

Zchátralou památku koupil současný majitel za zhruba 4 miliony, na opravy budou potřeba ale ještě desítky milionů korun, které majitel s běžným příjmem nemá. Pomoci mají dotace, vlastní příjmy, ale právě i sbírky a dobrovolníci. „Zastavení procesu chátrání a rozpadu po 70 letech neúdržby je nesmírně náročné a časově zdlouhavé. Bohužel dochází k tomu, že na jedné straně se prostory zámku zachraňují, jiné částí jsou však stále postihovány degradací,“ uvedl majitel zámku Miloš Dempír.

Už od začátku zámecký pán věděl, že chce památku zpřístupnit také veřejnosti. Také letos se tam mají konat slavnosti, v plánu jsou na konci června. Už 14. května proběhne den otevřených dveří, kdy veřejnost uvidí, jak rekonstrukce pokračují, 18. června pak bude divadelní sobota.

V Polákách si Miloš Dempír plní svůj sen. „Polovinu života žiji po krásných objektech, po hradech a zámcích, které potřebují pomoct. Mým snem bylo jednu takovou památku zachránit a zpřístupnit jí. Zhruba dva roky jsem hledal nějaký památkový objekt, který bych mohl zachránit. Když jsem narazil na inzerát se zámkem Poláky, hned mě oslovil,“ vyznal se Miloš Dempír.

Na barokní památku dojíždí Dempír z východních Čech, kde žije a pracuje, tráví na severu Čech veškerý volný čas. Jednou se chce do Poláků přestěhovat. „Kdy bude kompletně opraveno nedokáži odhadnout, je to asi na celý život. Bylo to obrovsky zanedbané. Ale určitě se budu snažit, aby to bylo co nejdříve,“ říká zámecký pán s tím, že první expozici by tam rád zpřístupnil už v roce 2025. „V jedné části by lidé viděli, v jakém zchátralém stavu to bylo, a pak by přešli do už opravené části,“ pokračoval Dempír.

A co by nakonec na zámku mělo být? Ukázky ze života drobné šlechty za první republiky, část expozice by mohla být věnována zaniklým a nepřístupným objektům v okolí, v plánu je ale i kavárna s posezením a možnost procházek v parku v anglickém stylu či ve francouzské zahradě.